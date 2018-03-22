Немецкий производитель рассказал, как тестируют машины на жаре

Пульс

Porsche показал испытания гибридных «Кайенов»

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22 марта 2018

Компания Porsche рассказала, как проходят финальные испытания гибридных внедорожников Cayenne нового поколения. Тесты, максимально приближенные к реальным условиям эксплуатации, проходят в окрестностях Йоханесбурга и на горных перевалах.

[Первый тест Porsche Cayenne и версии Turbo, научившейся искажать пространство и время](https://motor.ru/testdrives/newcayenne.htm)

Первый тест Porsche Cayenne и версии Turbo, научившейся искажать пространство и время

Программа дорожных испытаний включает в себя тестирование автомобилей на дорогах общего пользования, в дождливую погоду и в условиях экстремально низких и высоких температур. Финальный этап испытаний предсерийных машин немецкий производитель проводит в Южной Африке.

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Здесь осуществляется финальная доводка компонентов гибридной силовой установки. Внедорожники тестируют на пыльных участках, в черте города, на дорогах с плохим покрытием, а также в горах на высоте три тысячи метров над уровнем моря.

Видо с канала Porsche AG в Vimeo.

Публичный дебют Porsche Cayenne нового поколения состоялся в августе прошлого года. Внедорожник построили на новой платформе, ранее использовавшейся на Audi Q7 и Bentley Bentayga, и впервые в истории модели укомплектовали подруливающей задней осью. Гамма двигателей Cayenne состоит из двигателя 3.0 V6, который выдает 340 лошадиных сил (450 Нм), 2,9-литрового твин-турбо мотора V6 мощностью 440 лошадиных сил и 550 Нм момента, а также 550-сильной 4,0-литровой «битурбовосьмерки».

Цена на новый Porsche Cayenne в России начинается от 4 999 000 рублей.

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