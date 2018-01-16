Новый Porsche Cayenne оценили минимум в пять миллионов рублей

Компания Porsche объявила стоимость внедорожника Cayenne последнего поколения для российского рынка. Наиболее доступная версия модели оценена в 4 999 000 рублей.

Внедорожник следующего поколения будет предлагаться в России с тремя бензиновыми двигателями мощностью 340 (базовая версия), 440 (S-версия) и 550 (модификация Turbo) лошадиных сил.

Цены на Porsche Cayenne

Модификация Цена Cayenne 4 999 000 руб. Cayenne S 6 521 000 руб. Cayenne Turbo 9 800 000 руб.

Базовая версия модели предполагает наличие электрорегулировок водительского кресла в восьми положениях, 19-дюймовых колесных дисков, белого цвета кузова, кожаной обшивки кресел, а также восьмидиапазонного «автомата».

Внедорожник Porsche Cayenne текущего поколения дебютировал осенью. Модель построили на новой платформе, которая прежде использовалась при создании Audi Q7 последнего поколения и Bentley Bentayga. «Каен» комплектуется подруливающей задней осью и покрытыми карбидом вольфрама тормозными дисками.

Turbo-версию модели представили в сентябре. Она стала первым внедорожником, оснащенным активным задним антикрылом. С места до ста километров в час 550-сильный Cayenne разгоняется за 3,9 секунды (с пакетом Sport Chrono).

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