Дебют Ceed третьего поколения состоится в Женеве

Пульс

Дизайн нового Kia Ceed раскрыли на скетче

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6 февраля 2018

Компания Kia опубликовала официальное изображение, на котором показ дизайн хэтчбека Ceed третьего поколения. Дебют модели состоится в марте на автосалоне в Женеве.

Разработкой модели занимался европейский офис компании Kia. Дизайн пятидверки создавался в центре компании, который расположен в немецком Франкфурте. Никаких технических подробностей о Ceed третьего поколения пока нет.

Прототип Kia Proceed

Прототип Kia Proceed

Корейский автопроизводитель также подтвердил изменения в названии модели. Если раньше хэтчбек именовался cee’d, то теперь будет называться Ceed.

Предсерийный прототип хэтчбека нового поколения – Proceed – дебютировал осенью 2017 года на моторшоу во Франкфурте. Концепт-кар оснащался ароматизатором, четырьмя отдельными сиденьями, а также карбоновыми элементами в отделке интерьера.

Kia cee'd текущего поколения

Kia cee'd текущего поколения

В России cee’d текущего поколения предлагается в виде трех- или пятидверного хэтчбека, а также в кузове «универсал». Наиболее доступная версия модели оценена в 794 900 рублей.

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