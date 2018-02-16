Kia Ceed станет гибридом

Компания Kia намерена частично электрифицировать линейку Ceed нового поколения. Производитель работает над умеренно-гибридной модификацией модели с 48-вольтовой бортовой сетью. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Kia Майкла Коула сообщает ￼Automotive News Europe.

Новинка получит силовую установку с небольшим электромотором, который выполняет функции стартера (для системы старт-стоп) и генератора. Детальных характеристик такого автомобиля пока нет.

Помимо модификации с 48-вольтовой энергосетью, Kia рассматривает возможность создания подключаемого гибрида, то есть с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. При этом планов по выпуску полностью электрической версии, по словам Коула, у компании нет.

Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения дебютировал накануне. Модель сменила дизайн, платформу и линейку двигателей. Размеры машины при этом почти не изменились. Объем багажника возрос на 15 литров – до 395 литров.

Гамма двигателей новинки состоит из трех бензиновых моторов: 100-сильного «атмосферника» объемом 1.4 литра, его турбированной версии мощностью 140 сил и литрового турбомотора, выдающего 120 лошадиных сил. Также для Ceed доступны дизели 1,6 мощностью 115 и 136 лошадиных сил.

В Европе новый Ceed появится к лету. Гибридный вариант дебютирует в следующем году.