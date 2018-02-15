Представлен Kia Ceed нового поколения

Компания Kia представила хэтчбек Ceed нового поколения. Производитель изменил написание названия модели, убрав апостроф, сменил дизайн экстерьера и салона, а также расширил список оснащения. Публичный дебют автомобиля состоится в начале марта на Женевском моторшоу.

Новый «Сид» сохранил независимую подвеску «по кругу», но сменил платформу: теперь вместо шасси J4 используется более прочная и легкая тележка K2. Габаритные размеры хэтчбека почти не изменились. При прежней длине автомобиль стал лишь на 20 миллиметров шире и на 23 миллиметра ниже. Размер колесной базы при этом остался прежним – 2650 миллиметров.

Объем багажника возрос на 15 литров – до 395 литров.

Хэтчбек будет предлагаться со 100-сильным атмосферным бензиновым мотором 1.4, литровым турбодвигателем мощностью 120 сил и наддувным 1,4-литровым агрегатом, выдающим 140 сил. Последний из них пришел на смену прежней «четверке» 1.6.

Также для модели доступен 1,6-литровый дизель. Он доступен в двух модификациях – 115 и 136 лошадиных сил.

Агрегаты смогут работать в паре шестиступенчатой механической коробкой передач. Также для всех моторов (кроме двух наименее мощных бензиновых) в качестве опции можно заказать семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

«Сид» оснастили системой изменения режимов работы управляющей электроники, меняющей настройки двигателя и рулевого управления. За доплату предлагается так называемый «эко-пакет», в состав которого войдут активные шторки в решетке радиатора (они закрываются, когда нужно уменьшим коэффициент аэродинамического сопротивления), заниженная подвеска, плоское закрытое днище, а также шины Michelin с пониженным сопротивлением качению.

Компания Kia называет хэтчбек Ceed нового поколения самым технологичным в сегменте. В оснащение модели входит адаптивный круиз, управление некоторым функциями машины со смартфона, беспроводная зарядка для гаджетов, аудиосистема JBL, мультимедийный комплекс (с пяти, семи или восьмидюймовым экраном), системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, помощи при парковке и выезде с парковочного места.

Производство нового «Сида» начнется в мае. Европейские продажи начнутся летом. Модель будет выпускаться в четырех модификациях: пятидверный хэтчбек, универсал, лифтбэк и вседорожник.

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