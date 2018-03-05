Новинку вместе с одноименным хэтчбеком покажут в Женеве

Пульс

В Сеть попали фотографии универсала Kia Ceed нового поколения

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5 марта 2018

В Сеть попали первые официальные фотографии, на которых показан универсал Kia Ceed нового поколения. Снимки на форуме World Scoop опубликовал пользователь с ником foxx13.

Никакой дополнительной информации о модели, в том числе о ее габаритах или размере багажного отсека, пока нет. Премьера универсала Ceed состоится на автосалоне в Женеве, который откроется 6 марта. Там же пройдет первый публичный показ одноименного хэтчбека.

Kia Ceed нового поколения представили в середине февраля. Модель построили на новой платформе K2, которая прочнее и легче шасси J4, использовавшегося ранее. Моторная гамма хэтчбека включает в себя три бензиновых двигателя мощностью 100, 120 и 140 лошадиных сил, а также пару дизелей, развивающих 115 и 136 сил.

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Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

Хэтчбек Kia Ceed нового поколения

У модели также немного изменилось название. Если раньше семейство именовалось cee’d, то теперь оно называется Ceed.

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Теги:
Kiacee'd
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