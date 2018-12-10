Стали известны комплектации универсала Kia Ceed для России

Базовым двигателем Kia Ceed SW станет 100-сильный 1.4 Kappa (134 Нм). Он будет сочетаться только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Атмосферный агрегат 1,6 MPI (128 сил и 154,6 Нм) предложат с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», а турбомотор 1,4 T-GDI (140 сил и 242 Нм) — только с преселективным «роботом». Машины с «роботом» и «автоматом» укомплектуют переключателем режимов движения Drive Mode Select с двумя профилями работы трансмиссии и двигателя: стандартным и спортивным.