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16:30

Стали известны комплектации универсала Kia Ceed для России

Универсал предложат в шести комплектациях и с тремя бензиновыми моторами

Компания Kia огласила гамму двигателей и комплектации Ceed SW нового поколения для российского рынка. Универсал предложат в шести комплектациях и с тремя бензиновыми моторами, совмещенными с «механикой», «автоматом» или роботизированной коробкой передач. Модификации с автоматическими трансмиссиями получат селектор режимов движения.

Базовым двигателем Kia Ceed SW станет 100-сильный 1.4 Kappa (134 Нм). Он будет сочетаться только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Атмосферный агрегат 1,6 MPI (128 сил и 154,6 Нм) предложат с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», а турбомотор 1,4 T-GDI (140 сил и 242 Нм) — только с преселективным «роботом». Машины с «роботом» и «автоматом» укомплектуют переключателем режимов движения Drive Mode Select с двумя профилями работы трансмиссии и двигателя: стандартным и спортивным.

В базовое оснащение универсала вошли фронтальные, боковые и шторки безопасности, зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом, а также мультифункциональный руль, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света, кондиционер и модуль Bluetooth. В комплектации Luxe машины комплектуются адаптивными фарами, противотуманками, круиз- и климат-контролем, подрулевыми лепестками, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Версия Prestige отличается обогревом задних сидений и лобового стекла, а Premium, доступная только с турбомотором — светодиодными фарами и задними фонарями, боковыми зеркалами с электроприводом, кнопкой запуска двигателя. Топовая Premium+ предлагается с цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, аудиокомплексом JBL с семью динамиками и усилителем, а также набором систем безопасности Drive Wise. В его состав входит функция управления дальним светом, ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и система распознавания усталости водителя.

Собирать универсалы будут на калининградском «Автоторе». Продажи начнутся в конце января 2019 года. Цены на универсал объявит позднее.

Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения оценен минимум в 1 009 900 рублей. Цена машины в максимальной комплектации — 1 519 900 рублей.

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