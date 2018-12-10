Стали известны комплектации универсала Kia Ceed для России

Базовым двигателем Kia Ceed SW станет 100-сильный 1.4 Kappa (134 Нм). Он будет сочетаться только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Атмосферный агрегат 1,6 MPI (128 сил и 154,6 Нм) предложат с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», а турбомотор 1,4 T-GDI (140 сил и 242 Нм) — только с преселективным «роботом». Машины с «роботом» и «автоматом» укомплектуют переключателем режимов движения Drive Mode Select с двумя профилями работы трансмиссии и двигателя: стандартным и спортивным.
В базовое оснащение универсала вошли фронтальные, боковые и шторки безопасности, зеркала и форсунки стеклоомывателя с подогревом, а также мультифункциональный руль, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света, кондиционер и модуль Bluetooth. В комплектации Luxe машины комплектуются адаптивными фарами, противотуманками, круиз- и климат-контролем, подрулевыми лепестками, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Версия Prestige отличается обогревом задних сидений и лобового стекла, а Premium, доступная только с турбомотором — светодиодными фарами и задними фонарями, боковыми зеркалами с электроприводом, кнопкой запуска двигателя. Топовая Premium+ предлагается с цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, аудиокомплексом JBL с семью динамиками и усилителем, а также набором систем безопасности Drive Wise. В его состав входит функция управления дальним светом, ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и система распознавания усталости водителя.
Собирать универсалы будут на калининградском «Автоторе». Продажи начнутся в конце января 2019 года. Цены на универсал объявит позднее.
Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения оценен минимум в 1 009 900 рублей. Цена машины в максимальной комплектации — 1 519 900 рублей.