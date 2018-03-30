Внедорожная Celica приняла участие в 15 ралли

Пульс

Старую Toyota Celica переделали во внедорожник для участия в гонках

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30 марта 2018

Раллийный энтузиаст из Феникса Джон Руд превратил Toyota Celica GT 1984 года во внедорожник. Вдохновением для создания машины послужили гоночные «Тойоты» раллийной «Группы Б». Автомобиль построен несколько лет назад, однако сейчас страховая компания Hagerty сняла про него красивый ролик.

Особенностью «Селики» является измененная геометрия подвески, благодаря которой ход рычагов спереди составляет 216 миллиметров спереди и 254 миллиметра сзади. Для улучшения геометрической проходимости, топливный бак и, соответственно, заливная горловина установлены выше, внутри багажного отсека.

Видео с YouTube-канала Hagerty.

Для достижения большего сходство с раллийной машиной, Руд немного изменил переднюю часть машины. Для этого он использовал решетку радиатора от пикапа Mazda и несколько листов металла.

Руд называет Toyota «экспедиционной машиной» и использует ее для поездок за город, а также в гонках. Всего Celica приняла участие в 15 ралли, проехав в общей сложности около 16 тысяч километров.

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