Цены на большой электрокроссовер Onvo L90 радуют, но есть нюанс

Однако такая цена действует только при одном условии — покупатель должен отказаться от приобретения тяговой батареи, а взять её в аренду. Если приобретать Onvo L90 вместе с батареей, его цена составит от 256 800 до 299 800 юаней (от 2,85 до 3,32 миллиона рублей). Одним из основных конкурентов новинки на китайском рынке называют кроссовер Li Auto i8, но он стоит заметно дороже — от 321 800 юаней.

Габариты новинки составляют 5 145 миллиметров в длину, 1 998 в ширину и 1 786 в высоту. Колёсная база — 3 110 миллиметров. Onvo L90 предлагается исключительно с трёхрядным салоном. Объём багажного отделения — 430 литров. Дополнительно под передним капотом предусмотрен отсек объёмом 240 литров.