Несостоявшийся кроссовер Volga привезут в Россию под шильдиком Changan

Несостоявшийся кроссовер Volga привезут в Россию под шильдиком ChanganВероятно, он появится в 2026 году
X5 Plus далеко не новинка. Его представили в 2022 году под маркой Oshan — одной из «дочек» Changan. С 2024 года модель сменила шильдик и с тех пор продается как Changan X5 Plus.
я выбрал вместо рекламы.
Длина кроссовера, ориентированного на молодежную аудиторию, достигает 4540 миллиметров, а ширина и высота — 1850 миллиметров и 1620 миллиметров соответственно при колесной базе 2715.
У X5 Plus независимая подвеска со стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади. В движение его приводит полуторалитровый турбомотор, выдающий 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа; привод только передний.
В Китае X5 Plus продают по цене от 90 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно один миллион. Вероятно, в Changan рассчитывают, что SUV поможет бренду укрепиться в популярном сегменте среднеразмерных городских SUV, в который в 2026 году вступит Lada с кроссовером Azimut.