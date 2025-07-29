Несостоявшийся кроссовер Volga привезут в Россию под шильдиком Changan

В Китае X5 Plus продают по цене от 90 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно один миллион. Вероятно, в Changan рассчитывают, что SUV поможет бренду укрепиться в популярном сегменте среднеразмерных городских SUV, в который в 2026 году вступит Lada с кроссовером Azimut.