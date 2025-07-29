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Опубликовано 29 июля 2025, 08:48
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Несостоявшийся кроссовер Volga привезут в Россию под шильдиком Changan

Вероятно, он появится в 2026 году
Changan выведет на российский рынок соперника кроссовера Lada Azimut. Китайская компания собирается представить в РФ кроссовер X5 Plus, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с планами Changan. Когда именно новинка появится, пока неясно, но до конца 2025 года премьера вряд ли состоится. В России Changan X5 Plus должен был стать новой «Волгой», а именно Volga K30, но проект воскрешения советской марки поставили на бессрочную паузу.
Oshan X5 Plus
Oshan X5 Plus
© Changan
Мария Руцкая
Мария Руцкая

X5 Plus далеко не новинка. Его представили в 2022 году под маркой Oshan — одной из «дочек» Changan. С 2024 года модель сменила шильдик и с тех пор продается как Changan X5 Plus.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Oshan X5 Plus

© Changan

Длина кроссовера, ориентированного на молодежную аудиторию, достигает 4540 миллиметров, а ширина и высота — 1850 миллиметров и 1620 миллиметров соответственно при колесной базе 2715.

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У X5 Plus независимая подвеска со стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади. В движение его приводит полуторалитровый турбомотор, выдающий 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями мокрого типа; привод только передний.

В Китае X5 Plus продают по цене от 90 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно один миллион. Вероятно, в Changan рассчитывают, что SUV поможет бренду укрепиться в популярном сегменте среднеразмерных городских SUV, в который в 2026 году вступит Lada с кроссовером Azimut.