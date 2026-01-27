Опубликовано 27 января 2026, 16:561 мин.
Цена такси в Москве сравнялась со стоимостью авиабилетов в Санкт-Петербург
Такси от Москвы до Домодедово в снегопад стоит дороже, чем авиабилет до Петербурга. Повышенная стоимость поездки на такси, вероятно, связана с увеличением спроса на услуги из-за сильных осадков в столице России.
© Moscow-live.ru
Так, стоимость поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта «Домодедово» в приложении «Яндекс Go» во вторник днем достигала 2346 рублей.
Для сравнения, билет в эконом-класс на рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург на 29 января оценивается всего в 2154 рубля.
Данный случай вызвал активное обсуждение в социальных сетях и среди клиентов такси. Многие пользователи указывают на нестабильность и резкое увеличение стоимости поездок в Москве, особенно во время пикового спроса или плохой погоды.
При этом авиаперевозчики, борясь за клиентов, поддерживают низкий уровень цен на востребованных маршрутах.
Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.