Цена такси в Москве сравнялась со стоимостью авиабилетов в Санкт-Петербург

Так, стоимость поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта «Домодедово» в приложении «Яндекс Go» во вторник днем достигала 2346 рублей.

Для сравнения, билет в эконом-класс на рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург на 29 января оценивается всего в 2154 рубля.

Данный случай вызвал активное обсуждение в социальных сетях и среди клиентов такси. Многие пользователи указывают на нестабильность и резкое увеличение стоимости поездок в Москве, особенно во время пикового спроса или плохой погоды.

При этом авиаперевозчики, борясь за клиентов, поддерживают низкий уровень цен на востребованных маршрутах.

