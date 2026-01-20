«Ценник до 1,5 млн рублей»: россиянам рассказали, чем хорош Ford Grand C-Max с пробегом

«Основные исполнения — дизель 1.5 (95, 115 или 120 л. с.) с МКП или роботом. К моторам особых вопросов нет, если не считать хлипкого актуатора турбокомпрессора. Служат 300 тысяч км. Фокусовская механика IB5 нам почти родная. Робот Getrag 6DCT451 с двумя мокрыми сцеплениями после модернизации стал намного лучше — можно рассчитывать на 250 тысяч км», – рассказал эксперт.

Среди недостатков Зиновьев отметил дороговизну ремонта, бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost — «слишком рискованный вариант». По словам эксперта, такие двигатели часто перегреваются, могут возникнуть течи, разрушения поршневой группы, а также пробои прокладок головного блока. Может «преподносить сюрпризы» и электрика.

Автоэксперт сообщил, что при габаритах 4520 мм в длину и клиренсе 140 мм объем багажника — от 79 до 439 литров. При этом практически все выставленные на продажу минивэны Ford Grand C-Max предлагаются в рамках 1,5 млн рублей.

Ранее рассказали, куда жаловаться, если на дороге нет нужного знака.