Россиянам рассказали, куда жаловаться, если на дороге нет нужного знака

На ситуацию, когда выезд из двора жилого дома примыкает к дороге с односторонним движением, пожаловался читатель журнала «За рулем» из Санкт-Петербурга. Он посетовал, что инспекторы ГИБДД массово привлекают к ответственности водителей, которые сворачивают на нее в неправильном направлении. Глава ГИБДД России Михаил Черников признал, что дорожный знак с направлением движения в такой ситуации должен ставиться обязательно.

«В описанной вами ситуации, по всей видимости, имеет место нарушение обязательных требований, содержащихся в национальным стандарте ГОСТ Р 52 289−2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», – ответил Черников на вопрос читателя журнала.

Он добавил, что по действующему ГОСТу знаки «Выезд на дорогу с односторонним движением», обозначающие направление, должны быть установлены у всех выездов на одностороннюю дорогу. Если знака нет, глава ГИБДД посоветовал обратиться в органы местного самоуправления или в местное подразделение ГИБДД.

Ранее в Hyundai передумали выкупать российские заводы.