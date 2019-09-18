Hyundai показала подушку безопасности нового типа

Центральная боковая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычная — при обнаружении удара. Для её изготовления используется новая запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов, что дает дизайнерам больше свободы при проектировании формы сидений.