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14:29

Пятиметровый седан Toyota Century получит «горячую» версию GRMN

В Сети появилась фотография тестового автомобиля

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Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала.

В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец — глава Gazoo Racing Акио Тоеда.

«Экстремальная» версия седана под названием GRMN недавно была сфотографирована в Японии пользователем твиттера 50ESTIMA05. От обычного Century автомобиль отличается спортивным бампером с увеличенным центральным воздухозаборником, решеткой радиатора и спойлером на крышке багажника.

По слухам, Toyota Century GRMN получит доработанную подвеску, полный привод и модернизированную гибридную силовую установку на базе 5,0-литрового двигателя V8. Дебют новинки состоится в ноябре.

Toyota Century третьего поколения дебютировал в октябре прошлого года. Седан сменил двигатель V12 на гибридный агрегат от Lexus LS 600h и увеличился в размерах.

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