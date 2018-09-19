Пятиметровый седан Toyota Century получит «горячую» версию GRMN

В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец — глава Gazoo Racing Акио Тоеда.