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14:58

В гараже нового императора Японии появится уникальная Toyota

Компания построит по спецзаказу кабриолет Century

Компания Toyota построит для нового императора Японии уникальную версию Century. Это будет автомобиль с откидным верхом, сделанный в единственном экземпляре и по индивидуальному заказу. Ожидается, что вживую его можно будет увидеть во время коронационного парада осенью этого года.
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Императорский кабриолет построят на базе седана Toyota Century третьего поколения. Модель дебютировала в 2017 году и оснащена гибридной силовой установкой от Lexus LS 600h с атмосферным двигателем V8 объемом пять литров и электромеханическим вариатором THS II. Суммарная отдача — 431 лошадиная сила.

В салоне Toyota Century четыре посадочных места. Для отделки сидений используется 100-процентная шерсть, но по желанию клиента её можно заменить на кожу. Для задних пассажиров в Century предусмотрены подставки для ног, массаж, электропривод кресел, столики, панель управления другими сиденьями, климатической установкой и аудиосистемой с 20 динамиками, а также развлекательный комплекс с большим экраном, установленный в задней части подлокотника между передними креслами.

Toyota Century является официальным автомобилем императорского дома Японии. В 2006 году компания построила для императора специальную версию Century Royal. Все четыре экземпляра машины получили пороги из гранита, обивку потолка из рисовой бумаги и салон с отделкой шерстью.

Источник: WSJ
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