В гараже нового императора Японии появится уникальная Toyota

В салоне Toyota Century четыре посадочных места. Для отделки сидений используется 100-процентная шерсть, но по желанию клиента её можно заменить на кожу. Для задних пассажиров в Century предусмотрены подставки для ног, массаж, электропривод кресел, столики, панель управления другими сиденьями, климатической установкой и аудиосистемой с 20 динамиками, а также развлекательный комплекс с большим экраном, установленный в задней части подлокотника между передними креслами.