В гараже нового императора Японии появится уникальная Toyota

Императорский кабриолет построят на базе седана Toyota Century третьего поколения. Модель дебютировала в 2017 году и оснащена гибридной силовой установкой от Lexus LS 600h с атмосферным двигателем V8 объемом пять литров и электромеханическим вариатором THS II. Суммарная отдача — 431 лошадиная сила.
В салоне Toyota Century четыре посадочных места. Для отделки сидений используется 100-процентная шерсть, но по желанию клиента её можно заменить на кожу. Для задних пассажиров в Century предусмотрены подставки для ног, массаж, электропривод кресел, столики, панель управления другими сиденьями, климатической установкой и аудиосистемой с 20 динамиками, а также развлекательный комплекс с большим экраном, установленный в задней части подлокотника между передними креслами.
Toyota Century является официальным автомобилем императорского дома Японии. В 2006 году компания построила для императора специальную версию Century Royal. Все четыре экземпляра машины получили пороги из гранита, обивку потолка из рисовой бумаги и салон с отделкой шерстью.