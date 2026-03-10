Цены на Aurus подскочат на 10 млн рублей после обновления

Изменения затронут не только техническую начинку, но и внешность. Ожидается, что автомобили получат новый кузов, современные световые решения и полностью переработанный интерьер с технологиями следующего поколения. Также возможны обновления в силовой установке и электронных системах.

Сейчас минимальная цена на Aurus составляет около 48 млн рублей. После выхода обновлённых моделей в 2027 году стартовый ценник, по предварительным данным, может составить от 55 до 58 млн рублей. При этом завод продолжает выполнять уже оформленные индивидуальные заказы.

Срок ожидания для новых машин составляет около полугода; те, кто успел заказать автомобиль 2025 года, получат его быстрее — в течение трех-четырех месяцев. Как сообщает Mash, оперативный комментарий от официальных представителей предприятия на момент публикации получить не удалось.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.