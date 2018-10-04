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13:13

Kia раскрыла «заряженный» хэтчбек Cerato

Модель получила турбированный мотор 1.6

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Компания Kia выпустила на южнокорейский рынок «заряженный» вариант хэтчбека и седана K3 – в других странах модель продается под именем Cerato. На данный момент пятидверка доступна только с 1,6-литровым двигателем T-GDI мощностью 204 лошадиные силы и семиступенчатым «роботом».

Первая информация о хэтчбеке Kia K3 появилась в середине сентября. «Заряженный» GT-вариант модели получил заднюю многорычажку от Ceed вместо балки, другие амортизаторы и пружины, более мощные тормоза и рулевой механизм с уменьшенным передаточным отношением.

Внешне «горячую» модификацию хэтчбека можно отличить по иной решетке радиатора, 18-дюймовым колесным дискам, накладкам на пороги и двум выхлопным патрубкам вместо одного.

Динамические характеристики модели пока не раскрываются.

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Седан Kia K3 GT

В салоне «заряженных» K3/Cerato появились сиденья с развитой боковой поддержкой, спортивный руль, металлические накладки на педали, подрулевые лепестки для автомобилей с роботизированной коробкой передач. Кроме того, GT-версии комплектуются системой Electronic Sound Generator, усиливающей звук двигателя.

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В Южной Корее хэтчбек Kia K3 GT стоит от 22,2 миллиона вон (около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу), а седан – от 21,7 миллиона вон (1,2 миллиона рублей).

На российском рынке новый Kia Cerato доступен по цене от 1 049 900 рублей за версию с двигателем 1.6 MPI мощностью 128 лошадиных сил (155 Нм момента) и шестиступенчатой «механикой».

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