Kia раскрыла «заряженный» хэтчбек Cerato

Первая информация о хэтчбеке Kia K3 появилась в середине сентября. «Заряженный» GT-вариант модели получил заднюю многорычажку от Ceed вместо балки, другие амортизаторы и пружины, более мощные тормоза и рулевой механизм с уменьшенным передаточным отношением.
Внешне «горячую» модификацию хэтчбека можно отличить по иной решетке радиатора, 18-дюймовым колесным дискам, накладкам на пороги и двум выхлопным патрубкам вместо одного.
Динамические характеристики модели пока не раскрываются.
В салоне «заряженных» K3/Cerato появились сиденья с развитой боковой поддержкой, спортивный руль, металлические накладки на педали, подрулевые лепестки для автомобилей с роботизированной коробкой передач. Кроме того, GT-версии комплектуются системой Electronic Sound Generator, усиливающей звук двигателя.
В Южной Корее хэтчбек Kia K3 GT стоит от 22,2 миллиона вон (около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу), а седан – от 21,7 миллиона вон (1,2 миллиона рублей).
На российском рынке новый Kia Cerato доступен по цене от 1 049 900 рублей за версию с двигателем 1.6 MPI мощностью 128 лошадиных сил (155 Нм момента) и шестиступенчатой «механикой».