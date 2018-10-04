Kia раскрыла «заряженный» хэтчбек Cerato

В Южной Корее хэтчбек Kia K3 GT стоит от 22,2 миллиона вон (около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу), а седан – от 21,7 миллиона вон (1,2 миллиона рублей).

На российском рынке новый Kia Cerato доступен по цене от 1 049 900 рублей за версию с двигателем 1.6 MPI мощностью 128 лошадиных сил (155 Нм момента) и шестиступенчатой «механикой».