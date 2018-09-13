Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:26

Kia рассекретил Cerato кузовом хэтчбек

В Корее показали хэтчбек Kia K3 GT

Поделиться

Корейская фирма Kia на своем домашнем рынке рассекретила модель K3 GT. Под этим индексом скрывается вариант модели Cerato c кузовом хэтчбек.

Пока корейцы опубликовали лишь минимум информации. Известно, что у хэтчбека та же колесная база, что и у родственного седана K3/Cerato: расстояние между осями составляет 2700 миллиметров.

Хэтчбек выделяется динамично наклоненной пятой дверью, и в целом позиционируется как более спортивный автомобиль, чем аналогичный седан. Отсюда не только индекс GT, но и отличия во внешности: у хэтчбека своя решетка радиатора, 18-дюймовые колеса, накладки на порогах и два выхлопных патрубка вместо одного.

Более динамичным хэтчбек должен оказаться и на ходу, ведь под капотом стоит 204-сильный турбомотор 1.6 T-GDI с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Седан K3 нового поколения на корейском рынке до сих пор оснащался лишь атмосферным мотором 1.6 семейства Smart Stream мощностью 123 лошадиные силы.

Хэтчбек Kia K3 GT будет продаваться в Корее, а под названием Cerato — и в Северной Америке. К нам он поставляться не будет. В России Cerato представлен исключительно в виде седана, а место хэтчбека занимает, как и в Европе, модель Ceed. Российские дилеры Kia уже предлагают машины нового поколения: седан Cerato — по цене от 1 049 900 рублей, хэтчбек Ceed — от 949 900 рублей.

Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...