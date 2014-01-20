Десять советских автомобилей, которыми можно гордиться

Знак качестваДесять советских автомобилей, которыми можно гордиться
16 января исполнилось 55 лет с того момента, как с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый экземпляр люкс-седана ГАЗ-13 «Чайка». Один из самых красивых автомобилей в истории СССР подарил «Мотору» прекрасный повод вспомнить еще несколько серийных автомобилей Страны Советов, за которые не нужно было краснеть ни тогда, ни сейчас.
[center]ЗИС-5[/center]
[center]~ 1933-1958 ~[/center]
Поставь знаменитого "Захара" рядом с американским грузовиком Autocar Dispatch SA, и в голову сразу лезет привычное: "И этот слизали". Слизали, конечно, но... не совсем. Во-первых, американские машинокомплекты, положившие начало грузовику, поставлялись в СССР совершенно легально. А главное, инженеры, создававшие ЗИС-5, сумели заметно упростить и удешевить заокеанскую конструкцию без существенных потерь в потребительских качествах. Именно это и сыграло решающую роль в героической судьбе "трехтонки".
В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 уже выглядел устаревшим, однако простота и безотказность грузовика сделали его фигурой чуть ли не былинного масштаба. За надежность при самой жестокой эксплуатации ЗИС-5 любили все. Даже немцы, привыкшие к грузовым "Опелям" и "Мерседесам", охотно использовали трофейные "Захары", искренне восхищаясь неприхотливостью русской техники.
[center]ГАЗ-М20 "Победа"[/center]
[center]~ 1946-1958 ~[/center]
Первая послевоенная легковушка СССР и, возможно, одна из самых знаменитых. Разработка "Победы" началась еще в 1943-м, когда до победы оставалось долгих два года. Это была действительно передовая разработка: один из первых в мире понтонных (то есть с интегрированными в боковины крыльями) кузовов, актуальная несущая силовая структура. Не говоря уже о диковинных для советских машин поворотниках, стеклоочистителях с электроприводом и радиоприемнике в салоне.
Появившийся в 1946-м, ГАЗ-М20 – современный, красивый и передовой – стал символом советского триумфа в самой кровопролитной из войн. И хотя качество первых экземпляров хромало (за что, к слову, главный конструктор автомобиля Андрей Липгарт получил выговор с самого верха), "Победа" навсегда осталась в памяти народа легендарным автомобилем.
[center]ГАЗ-12 ЗИМ[/center]
[center]~ 1950-1960 ~[/center]
я выбрал вместо рекламы.
Даже попав в опалу, Андрей Липгарт продолжил работать и стал крестным отцом еще одной знаковой советской машины. ЗИМ уникален хотя бы тем, что это первый в мире шестиместный легковой автомобиль с тремя рядами сидений и несущей конструкцией кузова. Возможно, это звучит так же громко, как "занял первое место в своем классе", но, тем не менее, заслуг машины не умаляет.
Седан длиной пять с половиной метров получился удачным во всех смыслах. У ЗИМа была солидная внешность (с явным вкраплением "кадиллаковских" мотивов), довольно высокий уровень комфорта (печка с подводом воздуха к задним сиденьям, трехдиапазонное радио и завидная плавность хода), а также неожиданная... близость к народу. Дело в том, что ГАЗ-12 стал первым и, как позже выяснится, единственным советским автомобилем высшего класса, который предлагался к продаже в частные руки. Правда, стоил ЗИМ почти в три раза дороже "Победы", но это, как говорится, уже другой вопрос.
[center]ГАЗ-69[/center]
[center]~ 1951-1972 ~[/center]
Если предшественника "козлика" – армейский ГАЗ-67 – еще можно считать развитием конструкции "лендлизовского" Willys MA/MB, то 69-й – совсем другая тема.
Разработку легкого выносливого внедорожника под условным, но весьма живописным обозначением "Труженик" начали сразу после войны. Конструктивно машина получилась скорее традиционная – мощная лонжеронная рама, балки-мосты по кругу, великолепные характеристики геометрической проходимости. По долинам и по грязи "шестьдесят-девятый" ездил ничуть не хуже хваленых "ленд-роверов" и "джипов". Важнее, что "козлик", более чем на половину созданный из узлов и агрегатов других "газонов", вышел простым в обслуживании и феноменально ремонтопригодным. К тому же в свое время ГАЗ-69 активно шел на экспорт.
[center]ГАЗ-21 "Волга"[/center]
[center]~ 1956-1970 ~[/center]
С этой машиной все просто. Не любить "волжанку" решительно невозможно, хотя никакой сенсацией в автомобильном мире она не стала. По сути основательно переработанная "Победа", "Волга" даже для своего времени была набором стандартных технических решений. Главной инновацией 21-й должна была стать автоматическая коробка передач, которой на ГАЗе планировали оснащать все машины, однако эта идея разбилась о твердь советских реалий. Хорошего масла для "автоматов" в СССР было не сыскать, а специалистов по их ремонту не было и подавно.
Зато по части харизмы "Волга", нарисованная Львом Еремеевым, заткнула за пояс и Ford Mainline, на который она походила своими ныне бессмертными обводами, и, конечно, все отечественные легковушки эпохи. Чего стоит только фигурка оленя на капоте!
[center]ГАЗ-13 "Чайка"[/center]
[center]~ 1959-1981 ~[/center]
Красота – страшная сила. Пусть даже красота эта с сильнейшим американским акцентом. Глупо отрицать, что музой для дизайнеров "Чайки" (среди них был и создатель "Волги" ГАЗ-21 Лев Еремеев) стали заокеанские аналоги. Вернее, один вполне конкретный аналог – невероятно элегантный, но при этом жутко несчастливый Packard Caribbean/Patrician. Машина, ставшая последней в истории знаменитой американской фирмы, без существенных изменений перекочевала на кульманы газовских инженеров, после чего стала легендой в Советском Союзе.
Американизмами пронизана не только внешность "Чайки". Вместо прогрессивной "зимовской" несущей конструкции ГАЗ-13 получил раму, а рядную шестерку под капотом заменил 5,5-литровый 195-сильный V8, который затем использовался на бронетранcпортере БРДМ-2. Плюс, конечно, автомат, плюшевые сиденья, гидроусилитель руля и даже электростеклоподъемники.
Красавицу "Чайку" не предлагали к продаже простым смертным. ГАЗ-13 стал эксклюзивным транспортом советских чиновников разного калибра. Зато обычные граждане, провожая кортеж черных "Чаек", могли с гордостью за страну подумать: "Эх, ведь можем, ежели захотим!".
[center]Москвич-408[/center]
[center]~ 1964-1975 ~[/center]
Автомобиль, ознаменовавший собой короткую золотую эпоху АЗЛК. История "Москвичей", начавшаяся с условно-лицензионных версий "Опель-Кадет", продолжилась более современной, но так похожей на Ford Anglia моделью 403. И только затем на вершину производственной цепочки взгромоздился элегантный, современный и ни у кого в общем-то не "слизанный" 408-й.
Выпуск этого милого седана стартовал в сентябре 1964-го. Достаточно взглянуть на тогдашних европейских одноклассников "Москвича", чтобы сразу проникнуться к машине уважением и симпатией. Кроме шуток, Opel Kadett A, Volkswagen typ 3 или Renault 8 на фоне советского автомобиля смотрелись довольно бледно. И именно 408-й проложил советским легковушкам тропинку на рынки не только Восточной, но и Западной Европы.
Эта модель, как и созданная на ее базе 412-я, успешно продавалась во Франции, Бельгии, Великобритании и в Скандинавских странах. В лучшие годы за границу уплывало свыше 50 процентов всех выпущенных на АЗЛК автомобилей! Жаль, что вся дальнейшая история завода на Волгоградском проспекте в Москве – лишь стремительное движение по наклонной плоскости.
[center]Белаз-540[/center]
[center]~ 1967 – настоящее время ~[/center]
На этом месте, в принципе, мог бы оказаться любой карьерный самосвал Белорусского автозавода. Многотонные исполины поражают воображение даже на фотографиях, а уж увидеть такого гиганта живьем – и вовсе незабываемо.
За полвека славной биографии предприятие из белорусского местечка Жодино выпустило свыше 130 тысяч грузовиков-монстров – значительно больше, чем американский Caterpillar, еще один авторитет в области крупногабаритного самосвалостроения.
"Белазы" разбирали престижные призы на международных специализированных выставках еще в советское время, а сегодня завод в Жодино является одним из главных добытчиков иностранной валюты для Белоруссии, выпуская полтора десятка моделей грузоподъемностью от 30 до 450 тонн.
[center]ВАЗ-2121[/center]
[center]~ 1977 – настоящее время ~[/center]
Многие патриоты из числа неравнодушных к автомобилям уверены – жанр легковых машин повышенной проходимости (или, проще говоря, комфортабельных внедорожников) придумали в СССР. В качестве аргумента часто приводят ГАЗ-72 – задранную "Победу" с приводом 4x4, что неизбежно порождает ожесточенные споры.
Оставаясь от них в стороне, заметим, что первым в мире компактным комфортабельным вездеходом имеет честь считаться ВАЗ-2121 "Нива". Соединив в едином форм-факторе легковую управляемость и комфорт, отличную проходимость, постоянный полный привод и несущую конструкцию кузова, "Нива" еще в 1970-х показала, какими будут внедорожники следующих 20-30 лет.
Не хотелось бы устраивать хит-парад в хит-параде, но возможно именно ВАЗ-2121 справедливо считать самым удачным советским автомобилем в истории. И годы, не властные над машиной, это лишь подтверждают.
[center]ВАЗ-2108[/center]
[center]~ 1984-2013 ~[/center]
Еще один автомобиль, стыдно за который ВАЗу может быть только по одной-единственной причине: на конвейере "зубило" во всех его версиях простояло аж тридцать лет! Слишком много даже для культового автомобиля: сборка "Самар" прекратилась лишь в конце 2013 года.
Вообще же оригинальная "восьмерка" – прорыв для своего времени. Первая отечественная переднеприводная машина для начала 1980-х – это вызов общественным устоям. Смелый агрессивный дизайн, нетрадиционный для СССР двухобъемный кузов типа хэтчбек, а главное – инженерия высокой пробы. То, что в создании автомобиля принимали участие специалисты Porsche – отнюдь не красивая сказочка маркетингового отдела. В музейных запасниках немецкой фирмы хранится одна из первых серийных "восьмерок" (бежевый колер, коричневый салон): как свидетельство сопричастности к рождению русского "Спутника", ставшего затем "Самарой".
С 1984 года «АвтоВАЗ» сумел продать более 5,2 миллиона экземпляров «Самары». Из них 70 процентов пришлось на машины первого поколения. "Самары" продавались не только в России, но и на экспортных рынках. А в девяностых сборку особой версии пятидверки наладили даже в Финляндии на заводе Valmet.