Десять советских автомобилей, которыми можно гордиться

Поставь знаменитого "Захара" рядом с американским грузовиком Autocar Dispatch SA, и в голову сразу лезет привычное: "И этот слизали". Слизали, конечно, но... не совсем. Во-первых, американские машинокомплекты, положившие начало грузовику, поставлялись в СССР совершенно легально. А главное, инженеры, создававшие ЗИС-5, сумели заметно упростить и удешевить заокеанскую конструкцию без существенных потерь в потребительских качествах. Именно это и сыграло решающую роль в героической судьбе "трехтонки".

В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 уже выглядел устаревшим, однако простота и безотказность грузовика сделали его фигурой чуть ли не былинного масштаба. За надежность при самой жестокой эксплуатации ЗИС-5 любили все. Даже немцы, привыкшие к грузовым "Опелям" и "Мерседесам", охотно использовали трофейные "Захары", искренне восхищаясь неприхотливостью русской техники.

[center]ГАЗ-М20 "Победа"[/center]

[center]~ 1946-1958 ~[/center]