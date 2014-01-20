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20 января 2014, 17:38
7 мин.

Знак качества

Десять советских автомобилей, которыми можно гордиться
16 января исполнилось 55 лет с того момента, как с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый экземпляр люкс-седана ГАЗ-13 «Чайка». Один из самых красивых автомобилей в истории СССР подарил «Мотору» прекрасный повод вспомнить еще несколько серийных автомобилей Страны Советов, за которые не нужно было краснеть ни тогда, ни сейчас.
Знак качества
Данила Михайлов

16 января исполнилось 55 лет с того момента, как с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый экземпляр люкс-седана ГАЗ-13 «Чайка». Один из самых красивых автомобилей в истории СССР подарил «Мотору» прекрасный повод вспомнить еще несколько серийных автомобилей Страны Советов, за которые не нужно было краснеть ни тогда, ни сейчас.

[center]ЗИС-5[/center]

[center]~ 1933-1958 ~[/center]

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В народе ЗИС-5 называли "трехтонкой", "Захар Иванычем" или просто "Захаром". Позднее это прозвище досталось по наследству грузовику ЗИЛ-157

Поставь знаменитого "Захара" рядом с американским грузовиком Autocar Dispatch SA, и в голову сразу лезет привычное: "И этот слизали". Слизали, конечно, но... не совсем. Во-первых, американские машинокомплекты, положившие начало грузовику, поставлялись в СССР совершенно легально. А главное, инженеры, создававшие ЗИС-5, сумели заметно упростить и удешевить заокеанскую конструкцию без существенных потерь в потребительских качествах. Именно это и сыграло решающую роль в героической судьбе "трехтонки".

В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 уже выглядел устаревшим, однако простота и безотказность грузовика сделали его фигурой чуть ли не былинного масштаба. За надежность при самой жестокой эксплуатации ЗИС-5 любили все. Даже немцы, привыкшие к грузовым "Опелям" и "Мерседесам", охотно использовали трофейные "Захары", искренне восхищаясь неприхотливостью русской техники.

[center]ГАЗ-М20 "Победа"[/center]

[center]~ 1946-1958 ~[/center]

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Полноприводный ГАЗ М72 появился в результате скрещивания кузова "Победы" и агрегатов ГАЗ-69. Всего с 1955 по 1958 год было выпущено 4677 машин

Первая послевоенная легковушка СССР и, возможно, одна из самых знаменитых. Разработка "Победы" началась еще в 1943-м, когда до победы оставалось долгих два года. Это была действительно передовая разработка: один из первых в мире понтонных (то есть с интегрированными в боковины крыльями) кузовов, актуальная несущая силовая структура. Не говоря уже о диковинных для советских машин поворотниках, стеклоочистителях с электроприводом и радиоприемнике в салоне.

Появившийся в 1946-м, ГАЗ-М20 – современный, красивый и передовой – стал символом советского триумфа в самой кровопролитной из войн. И хотя качество первых экземпляров хромало (за что, к слову, главный конструктор автомобиля Андрей Липгарт получил выговор с самого верха), "Победа" навсегда осталась в памяти народа легендарным автомобилем.

[center]ГАЗ-12 ЗИМ[/center]

[center]~ 1950-1960 ~[/center]

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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До появления микроавтобусов РАФ именно ГАЗ-12 исполнял роль маршрутных такси...

Даже попав в опалу, Андрей Липгарт продолжил работать и стал крестным отцом еще одной знаковой советской машины. ЗИМ уникален хотя бы тем, что это первый в мире шестиместный легковой автомобиль с тремя рядами сидений и несущей конструкцией кузова. Возможно, это звучит так же громко, как "занял первое место в своем классе", но, тем не менее, заслуг машины не умаляет.

Седан длиной пять с половиной метров получился удачным во всех смыслах. У ЗИМа была солидная внешность (с явным вкраплением "кадиллаковских" мотивов), довольно высокий уровень комфорта (печка с подводом воздуха к задним сиденьям, трехдиапазонное радио и завидная плавность хода), а также неожиданная... близость к народу. Дело в том, что ГАЗ-12 стал первым и, как позже выяснится, единственным советским автомобилем высшего класса, который предлагался к продаже в частные руки. Правда, стоил ЗИМ почти в три раза дороже "Победы", но это, как говорится, уже другой вопрос.

[center]ГАЗ-69[/center]

[center]~ 1951-1972 ~[/center]

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"Козлик" в версии с тремя дверьми отличался боковым расположением запасного колеса, из-за чего водительская дверь была еще и пассажирской

Если предшественника "козлика" – армейский ГАЗ-67 – еще можно считать развитием конструкции "лендлизовского" Willys MA/MB, то 69-й – совсем другая тема.

Разработку легкого выносливого внедорожника под условным, но весьма живописным обозначением "Труженик" начали сразу после войны. Конструктивно машина получилась скорее традиционная – мощная лонжеронная рама, балки-мосты по кругу, великолепные характеристики геометрической проходимости. По долинам и по грязи "шестьдесят-девятый" ездил ничуть не хуже хваленых "ленд-роверов" и "джипов". Важнее, что "козлик", более чем на половину созданный из узлов и агрегатов других "газонов", вышел простым в обслуживании и феноменально ремонтопригодным. К тому же в свое время ГАЗ-69 активно шел на экспорт.

[center]ГАЗ-21 "Волга"[/center]

[center]~ 1956-1970 ~[/center]

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Вторая серия, она же "акулья пасть". Именно так выглядел изначальный прототип "Волги", забракованный маршалом Георгием Жуковым на госприемке. Машина стояла на конвейере с 1959 по 1962 годы. Общий тираж - 140 000 седанов

С этой машиной все просто. Не любить "волжанку" решительно невозможно, хотя никакой сенсацией в автомобильном мире она не стала. По сути основательно переработанная "Победа", "Волга" даже для своего времени была набором стандартных технических решений. Главной инновацией 21-й должна была стать автоматическая коробка передач, которой на ГАЗе планировали оснащать все машины, однако эта идея разбилась о твердь советских реалий. Хорошего масла для "автоматов" в СССР было не сыскать, а специалистов по их ремонту не было и подавно.

Зато по части харизмы "Волга", нарисованная Львом Еремеевым, заткнула за пояс и Ford Mainline, на который она походила своими ныне бессмертными обводами, и, конечно, все отечественные легковушки эпохи. Чего стоит только фигурка оленя на капоте!

[center]ГАЗ-13 "Чайка"[/center]

[center]~ 1959-1981 ~[/center]

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"Черный доктор" - уникальный универсал, следовавший за лимузинами престарелых членов политбюро с бригадой реаниматологов. Каковы вожди, таков и кортеж!

Красота – страшная сила. Пусть даже красота эта с сильнейшим американским акцентом. Глупо отрицать, что музой для дизайнеров "Чайки" (среди них был и создатель "Волги" ГАЗ-21 Лев Еремеев) стали заокеанские аналоги. Вернее, один вполне конкретный аналог – невероятно элегантный, но при этом жутко несчастливый Packard Caribbean/Patrician. Машина, ставшая последней в истории знаменитой американской фирмы, без существенных изменений перекочевала на кульманы газовских инженеров, после чего стала легендой в Советском Союзе.

Американизмами пронизана не только внешность "Чайки". Вместо прогрессивной "зимовской" несущей конструкции ГАЗ-13 получил раму, а рядную шестерку под капотом заменил 5,5-литровый 195-сильный V8, который затем использовался на бронетранcпортере БРДМ-2. Плюс, конечно, автомат, плюшевые сиденья, гидроусилитель руля и даже электростеклоподъемники.

Красавицу "Чайку" не предлагали к продаже простым смертным. ГАЗ-13 стал эксклюзивным транспортом советских чиновников разного калибра. Зато обычные граждане, провожая кортеж черных "Чаек", могли с гордостью за страну подумать: "Эх, ведь можем, ежели захотим!".

[center]Москвич-408[/center]

[center]~ 1964-1975 ~[/center]

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За годы производства 408/412 примерил массу разнообразных решеток радиатора и вариантов фар головного света. Перед вами, пожалуй, один из самых классических вариантов

Автомобиль, ознаменовавший собой короткую золотую эпоху АЗЛК. История "Москвичей", начавшаяся с условно-лицензионных версий "Опель-Кадет", продолжилась более современной, но так похожей на Ford Anglia моделью 403. И только затем на вершину производственной цепочки взгромоздился элегантный, современный и ни у кого в общем-то не "слизанный" 408-й.

Выпуск этого милого седана стартовал в сентябре 1964-го. Достаточно взглянуть на тогдашних европейских одноклассников "Москвича", чтобы сразу проникнуться к машине уважением и симпатией. Кроме шуток, Opel Kadett A, Volkswagen typ 3 или Renault 8 на фоне советского автомобиля смотрелись довольно бледно. И именно 408-й проложил советским легковушкам тропинку на рынки не только Восточной, но и Западной Европы.

Эта модель, как и созданная на ее базе 412-я, успешно продавалась во Франции, Бельгии, Великобритании и в Скандинавских странах. В лучшие годы за границу уплывало свыше 50 процентов всех выпущенных на АЗЛК автомобилей! Жаль, что вся дальнейшая история завода на Волгоградском проспекте в Москве – лишь стремительное движение по наклонной плоскости.

[center]Белаз-540[/center]

[center]~ 1967 – настоящее время ~[/center]

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Производство карьерных самосвалов в Жодино началось в 1958 году. До этого подобные машины выпускал МАЗ

На этом месте, в принципе, мог бы оказаться любой карьерный самосвал Белорусского автозавода. Многотонные исполины поражают воображение даже на фотографиях, а уж увидеть такого гиганта живьем – и вовсе незабываемо.

За полвека славной биографии предприятие из белорусского местечка Жодино выпустило свыше 130 тысяч грузовиков-монстров – значительно больше, чем американский Caterpillar, еще один авторитет в области крупногабаритного самосвалостроения.

"Белазы" разбирали престижные призы на международных специализированных выставках еще в советское время, а сегодня завод в Жодино является одним из главных добытчиков иностранной валюты для Белоруссии, выпуская полтора десятка моделей грузоподъемностью от 30 до 450 тонн.

[center]ВАЗ-2121[/center]

[center]~ 1977 – настоящее время ~[/center]

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"Нива" -- один из немногих советских автомобилей, продававшихся в Японии

Многие патриоты из числа неравнодушных к автомобилям уверены – жанр легковых машин повышенной проходимости (или, проще говоря, комфортабельных внедорожников) придумали в СССР. В качестве аргумента часто приводят ГАЗ-72 – задранную "Победу" с приводом 4x4, что неизбежно порождает ожесточенные споры.

Оставаясь от них в стороне, заметим, что первым в мире компактным комфортабельным вездеходом имеет честь считаться ВАЗ-2121 "Нива". Соединив в едином форм-факторе легковую управляемость и комфорт, отличную проходимость, постоянный полный привод и несущую конструкцию кузова, "Нива" еще в 1970-х показала, какими будут внедорожники следующих 20-30 лет.

Не хотелось бы устраивать хит-парад в хит-параде, но возможно именно ВАЗ-2121 справедливо считать самым удачным советским автомобилем в истории. И годы, не властные над машиной, это лишь подтверждают.

Знак качества

[center]ВАЗ-2108[/center]

Знак качества

[center]~ 1984-2013 ~[/center]

Знак качества
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Трехдверный кузов, передний привод, мощный мотор, - "восьмерка" казалась настоящим спорткаром

Еще один автомобиль, стыдно за который ВАЗу может быть только по одной-единственной причине: на конвейере "зубило" во всех его версиях простояло аж тридцать лет! Слишком много даже для культового автомобиля: сборка "Самар" прекратилась лишь в конце 2013 года.

Вообще же оригинальная "восьмерка" – прорыв для своего времени. Первая отечественная переднеприводная машина для начала 1980-х – это вызов общественным устоям. Смелый агрессивный дизайн, нетрадиционный для СССР двухобъемный кузов типа хэтчбек, а главное – инженерия высокой пробы. То, что в создании автомобиля принимали участие специалисты Porsche – отнюдь не красивая сказочка маркетингового отдела. В музейных запасниках немецкой фирмы хранится одна из первых серийных "восьмерок" (бежевый колер, коричневый салон): как свидетельство сопричастности к рождению русского "Спутника", ставшего затем "Самарой".

С 1984 года «АвтоВАЗ» сумел продать более 5,2 миллиона экземпляров «Самары». Из них 70 процентов пришлось на машины первого поколения. "Самары" продавались не только в России, но и на экспортных рынках. А в девяностых сборку особой версии пятидверки наладили даже в Финляндии на заводе Valmet.

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