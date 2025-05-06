Редкую «Чайку» из ранней серии выставили на продажу за 12 миллионов рублей

Редкую «Чайку» из ранней серии выставили на продажу за 12 миллионов рублейАвтомобиль предназначался для элиты СССР и сохранился в отличном состоянии
На онлайн-площадке появилось редкое предложение — в Казахстане выставлен на продажу ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом 35 тысяч километров. По словам продавца, автомобиль был выпущен в числе ста предсерийных машин, предназначенных для руководства СССР. Этот представительский седан пришел на смену модели ГАЗ-12 и стал флагманом советского автопрома, использовавшимся министрами, партийной верхушкой и в зарубежных посольствах.
Автомобиль оснащен 5,5-литровым V8 мотором ЗМЗ-505 мощностью 195 лошадиных сил, а также трехступенчатой автоматической коробкой передач. Внешне «капсула времени» выглядит как новенькая: кузов сверкает хромом, а салон отделан велюров и другими качественными материалами. За уникальный автомобиль владелец просит 12 миллионов рублей.
В конце января в России продавали другой редкий экземпляр — в Ростове-на-Дону за 75 миллионов рублей предлагался рестомод ГАЗ-13 1970 года. Уникальную машину оснастили современной технической начинкой и салоном от Lexus, при этом внешний вид сохранил классические формы оригинальной «Чайки».