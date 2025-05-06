Редкую «Чайку» из ранней серии выставили на продажу за 12 миллионов рублей

На онлайн-площадке появилось редкое предложение — в Казахстане выставлен на продажу ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом 35 тысяч километров. По словам продавца, автомобиль был выпущен в числе ста предсерийных машин, предназначенных для руководства СССР. Этот представительский седан пришел на смену модели ГАЗ-12 и стал флагманом советского автопрома, использовавшимся министрами, партийной верхушкой и в зарубежных посольствах.