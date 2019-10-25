Porsche придумала кресло-кровать для водителя

Судя по изображениям, у такого кресла секционная конструкция с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка значительно длиннее, чем у обычного автомобильного кресла, потому подголовники отсутствуют. Впрочем, то, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях.