Porsche придумала кресло-кровать для водителя

Можно предположить, что подобные кресла появятся в беспилотниках высокого уровня, которые не требуют от водителя следить за дорогой и постоянно держать руки на руле. В таких машинах человек может позволить себе полностью доверить управление системе и, например, вздремнуть.
Судя по изображениям, у такого кресла секционная конструкция с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка значительно длиннее, чем у обычного автомобильного кресла, потому подголовники отсутствуют. Впрочем, то, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях.
В начале октября стало известно, что Porsche разработает летающий автомобиль совместно с Boeing. Речь идет об электрическом аэромобиле, который может выйти на рынок малой авиации к середине следующего десятилетия.