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13:36

Porsche придумала кресло-кровать для водителя

В будущем такие сиденья могут появиться в беспилотных автомобилях немецкой марки

Интерьер концепт-кара Porsche Mission E
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрировала патент компании Porsche на использование раскладывающегося кресла. В обычном положении оно не отличается от традиционного водительского сиденья, а в разложенном состоянии образует кровать. Технология также предусматривает выдвижную подставку для ног вместо педалей.

Можно предположить, что подобные кресла появятся в беспилотниках высокого уровня, которые не требуют от водителя следить за дорогой и постоянно держать руки на руле. В таких машинах человек может позволить себе полностью доверить управление системе и, например, вздремнуть.

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Судя по изображениям, у такого кресла секционная конструкция с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка значительно длиннее, чем у обычного автомобильного кресла, потому подголовники отсутствуют. Впрочем, то, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях.

В начале октября стало известно, что Porsche разработает летающий автомобиль совместно с Boeing. Речь идет об электрическом аэромобиле, который может выйти на рынок малой авиации к середине следующего десятилетия.

Источник: Patentscope