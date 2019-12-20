Honda построила стул, который умеет ходить

Представлять необычный стул будет компания Xcelerator. Это одно из подразделений «Хонды», которое специализируется на финансировании и консультировании различных стартапов. Один из их клиентов, немецкий Noonee, построил шагающий стул.

Сами авторы называют проект «стулом без стула» (Chairless chair). Он представляет собой легкий экзоскелет, который надевается на нижнюю часть. С одной стороны стул поддерживает человека, когда он стоит, а с другой выполняет роль обычного стула.