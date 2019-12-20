Honda построила стул, который умеет ходить

Представлять необычный стул будет компания Xcelerator. Это одно из подразделений «Хонды», которое специализируется на финансировании и консультировании различных стартапов. Один из их клиентов, немецкий Noonee, построил шагающий стул.
Сами авторы называют проект «стулом без стула» (Chairless chair). Он представляет собой легкий экзоскелет, который надевается на нижнюю часть. С одной стороны стул поддерживает человека, когда он стоит, а с другой выполняет роль обычного стула.
По словам создателей, регулярное использование такой разработки поможет сотрудникам снизить ущерб суставам от неправильно нагрузки. В дальнейшем это должно положительно сказаться на производительности труда и на его качестве.
В конце октября еще одна японская компания Toyota представила миру концепт электрической летающей метлы. По задумке, подобное средство передвижения должно объединить человека и машину, а также заново открыть пользователям удовольствие от мобильности.