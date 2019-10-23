Toyota сделала электрическую летающую метлу

Прототип получил название e-broom и, как говорят сами создатели, они вдохновлялись именно метлой, которую используют ведьмы для полетов. По задумке авторов, концепт должен объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности. Как именно это должно происходить, в компании не объяснили.
Кроме летающей метлы японцы показали еще несколько необычных прототипов. Среди них, например, мобильная беспилотная «скорая помощь», которая позволяет пройти «медицинское обследование будущего» прямо по пути в больницу. Концепт e-Care с системой распознавания лиц передает данные пациента врачу, и человек может сам пообщаться с доктором во время поездки.
Одноместный прототип e-4me представляет собой мобильную платформу с функцией виртуальной реальности. Каждый пассажир сможет использовать концепт по своему усмотрению: он может быть и репетиционной базой, и гардеробом, и тренажерными залом.
Гоночный беспилотный автомобиль-симулятор e-Racer позволит каждому почувствовать себя профессиональным гонщиком. За счет специальной технологии прототип «подгоняет» на каждого, кто в него садится, гоночный костюм, а специальные цифровые очки обеспечат полное погружение и ощущение присутствия на настоящем треке.
Кроме того Toyota не забыла про экологию — прототип e-Chargeair представляет собой мобильную зарядку для аккумуляторов. Он может не только снабжать электричеством автомобили и город, но и работать передвижной точкой Wi-Fi, а также выполнять функцию очистителя воздуха.
Toyota также построила и более традиционные прототипы для автосалона — например, концепт-кар LQ, который оснащен автопилотом четвертого уровня и системой обучаемого искусственного интеллекта по имени Yui. Автомобиль умеет анализировать ситуацию вокруг и сообщать водителю и пассажирам о состоянии дорожного покрытия или трафика, а также общаться с людьми, которые находятся за пределами салона за счет цифрового микрозеркального устройства.