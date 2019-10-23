Toyota сделала электрическую летающую метлу

Toyota также построила и более традиционные прототипы для автосалона — например, концепт-кар LQ, который оснащен автопилотом четвертого уровня и системой обучаемого искусственного интеллекта по имени Yui. Автомобиль умеет анализировать ситуацию вокруг и сообщать водителю и пассажирам о состоянии дорожного покрытия или трафика, а также общаться с людьми, которые находятся за пределами салона за счет цифрового микрозеркального устройства.