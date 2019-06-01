Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
23:45

На аукцион попал Dodge Challenger с человеком в багажнике

В региональное отделение автоаукциона Manheim в Ланкастере поступил Dodge Challenger Hellcat с человеком в багажнике, который отказался сообщать, как он туда попал

Представьте себе ситуацию: вы только что купили себе слегка подержанный Dodge Challenger, который пустили с молотка в одном из городков Пенсильвании. Это была выгодная покупка, поэтому вы всю ночь праздновали, а следующим утром, впервые открыв багажник автомобиля, вы находите в нём человека.
Загрузка...

К счастью, эта история придумана, но она вполне могла бы произойти в реальности, если бы сотрудники крупнейшего в мире автомобильного аукциона Manheim менее тщательно осматривали автомобили, поступающие к ним на продажу. Потому что оценщик Даррен Лидс из отделения в Ланкастере в ходе рядового осмотра и фотосъёмки недавно доставленных автомобилей обнаружил в Dodge Challenger Hellcat человека.

Чернокожий парень лежал в багажнике «Челленджера» и не подавал признаков жизни, поэтому Лидс, немного отойдя от шока, побежал за стаканом холодной воды и выплеснул его на таинственного незнакомца. По пути не забыв, разумеется, вызвать полицию. К счастью, обитатель багажника очнулся, однако наотрез отказался сообщать, как он туда попал. Вдобавок у него не было при себе никаких документов, а представиться он тоже не пожелал.

Приехавший по вызову экипаж полиции забрал незнакомца в участок, где по отпечаткам пальцев его всё-таки удалось идентифицировать. Им оказался 25-летний Леон Паркс из Бронкса, которого разыскивает полиция Нью-Йорка за нарушение условно-досрочного освобождения и незаконное хранение оружия. Однако детективам так и не удалось узнать, при каких обстоятельствах он попал в багажник.

Единственное, что можно сказать наверняка - современные автомобили, как правило, оборудованы системой открывания крышки багажника изнутри, поэтому Паркс мог выбраться из него в любое время. Что касается покупки Dodge Challenger, то на онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже комплекта из двух SRT Demon за 200 300 долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...