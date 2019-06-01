На аукцион попал Dodge Challenger с человеком в багажнике

К счастью, эта история придумана, но она вполне могла бы произойти в реальности, если бы сотрудники крупнейшего в мире автомобильного аукциона Manheim менее тщательно осматривали автомобили, поступающие к ним на продажу. Потому что оценщик Даррен Лидс из отделения в Ланкастере в ходе рядового осмотра и фотосъёмки недавно доставленных автомобилей обнаружил в Dodge Challenger Hellcat человека.

Чернокожий парень лежал в багажнике «Челленджера» и не подавал признаков жизни, поэтому Лидс, немного отойдя от шока, побежал за стаканом холодной воды и выплеснул его на таинственного незнакомца. По пути не забыв, разумеется, вызвать полицию. К счастью, обитатель багажника очнулся, однако наотрез отказался сообщать, как он туда попал. Вдобавок у него не было при себе никаких документов, а представиться он тоже не пожелал.