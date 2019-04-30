На eBay продадут единым комплектом пару «Демонов»

Обе машины имеют похожий набор опций, но темный вариант немного дороже. У этого образца маслкара есть красные ремни безопасности и логотипы Demon на кожаной обивке сидений. Также в оснащение автомобилей входят матированный капот, панорамная крыша и набор Demon Crate с гидравлическим домкратом, динамометрическим ключом и шинным манометром. Пробег каждого — всего около 10 километров.