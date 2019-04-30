На eBay продадут единым комплектом пару «Демонов»

Обе машины имеют похожий набор опций, но темный вариант немного дороже. У этого образца маслкара есть красные ремни безопасности и логотипы Demon на кожаной обивке сидений. Также в оснащение автомобилей входят матированный капот, панорамная крыша и набор Demon Crate с гидравлическим домкратом, динамометрическим ключом и шинным манометром. Пробег каждого — всего около 10 километров.
Общий тираж Dodge Challenger SRT Demon составил 3300 экземпляров. Последний маслкар вместе с финальным Dodge Viper продали на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов. При этом изначально черный автомобиль вручную перекрасили в эксклюзивный оттенок красного Viper Red.
Под капотом Challenger SRT Demon установлен 6,2-литровый двигатель V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата — 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента. С места до 96 километров в час SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проходит за 9,65 секунды, на выходе скорость превышает 225 километров в час. Максимальная скорость – 335 километров в час.