Обновленный Dodge Challenger станет 767-сильным

Компания Dodge опубликовала тизер обновленного масл-кара Challenger. В ролике, размещенном на YouTube-канале марки, можно увидеть как двухдверка едет по пустыне. Кроме этого, в нем зашифрована дата дебюта модели и мощность силовой установки.

В видео присутствуют две зашифрованные надписи: название RED767_62818 и финальный текст LOCK: RED797_19. По данным Motor1, слово RED может указывать на новое исполнение, 767 — мощность модернизированной 6,2-литровой «восьмерки», 62818 — дату публичной премьеры (28 июня 2018 года), а 19 — модельный год.

Видео с YouTube-канала Dodge.

В мае текущего года Dodge опубликовал первые изображения обновленного Challenger SRT Hellcat. На эскизах видно, что модель получит капот с раздвоенным воздухозаборником, как у машин 1960-1970 годов. Помимо этого, машине достанется часть опций от 852-сильной дрэговой модификации SRT Demon.

После обновления текущей линейки Dodge намерен перевести все свои модели на платформы Maserati. На заднеприводной «тележке» седана Maserati Ghibli с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади построят и Challenger следующего поколения.