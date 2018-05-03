Обновленный Dodge Challenger Hellcat выполнят в ретростиле

Марка Dodge, входящая в состав концерна Fiat Chrysler Automotive, опубликовала первые изображения обновленного масл-кара Challenger SRT Hellcat. На представленных эскизах видно, что модель получит капот с раздвоенным воздухозаборником, как у машин 1960-1970 годов.

О технических деталях новинки пока не сообщается. Однако по данным издания Motor1, мощность 6,2-литрового атмосферного Hemi V8 Hellcat может вырасти до 735 лошадиных сил. Сейчас отдача агрегата составляет 717 сил и 881 Нм момента. Также не исключается, что обновленный Challenger SRT Hellcat получит часть опций от 852-сильной дрэговой модификации SRT Demon.

Пока же для Dodge Challenger SRT Hellcat можно заказать «демонический» обвес с расширенными колесными арками и огромным сплиттером. Он позволяет установить 20-дюймовые диски с шинами Pirelli P-Zero размерности 305/35, что улучшает время разгона до 60 миль в час (96 километров в час) на 0,1 секунды — до 3,4 секунды.

В сентябре прошлого года Dodge анонсировал перевод своих моделей на платформы Maserati. После планового обновления, запланированного на 2019 год, модели следующего поколения перейдут на заднеприводную «тележку» седана Maserati Ghibli с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади.