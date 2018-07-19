Новый сезон конкурента Top Gear выйдет осенью

Пульс

Экс-пилот Формулы-1 станет ведущим автошоу Fifth Gear

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19 июля 2018

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок присоединился к команде шоу автошоу Fifth Gear, которое вернется в эфир британского телевидения в сентябре. Об этом гонщик сообщил на своей странице в Фейсбуке.

[Джеремимика. Тест: угадай машину по физиономии Кларксона](https://motor.ru/lab/clarksonquiz.htm)

Джеремимика. Тест: угадай машину по физиономии Кларксона

Как написал Чандхок, он присоединился к команде прежних ведущих передачи – Тиффу Ниделлу, Вики Батлер-Хендерсон и Джейсону Плато. В Фейсбуке гонщик также опубликовал несколько фотографий с автодрома Anglesea Circuit в Уэльсе, где ранее проходили все тесты «Пятой передачи». На снимках видны спорткары Porsche Cayman и BMW M2.

Новый сезон шоу Fifth Gear выйдет в эфир на телеканале QuestTV, который принадлежит сети Discovery Networks. О том, что передачу вернут на экраны в середине июля сообщил Тифф Ниделл, который в 1980-х был ведущим Top Gear.

«Пятая передача» выходила с 2001 по 2011 год на канале Channel 5. Затем шоу переехало на Discovery, а еще позднее – на History Channel, закрывшем программу в 2016 году.

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Фото facebook.com/KarunChandhokRacing
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