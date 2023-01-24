Какие новинки Changan привезет в Россию в 2023 году

Какие новинки Changan привезет в Россию в 2023 годуНовые модели китайской марки дебютируют на нашем рынке в первой половине года
Многие производители покинули рынок РФ в 2022 году, оставив россиян без официальных премьер. Новинки теперь представляют только отечественные и китайские бренды, которые наращивают объемы продаж в отсутствии конкурентов. Changan, к примеру, в нынешнем году собирается пополнить российский модельный ряд сразу тремя новыми автомобилями — Uni-V, CS85 и CS95. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки, они появятся на рынке в первой половине года.
Все три модели уже продаются в России — их возят по схеме параллельного импорта. На прошлой неделе у дилеров начали появляться кроссоверы CS95: семиместный вседорожник предлагают в Москве по цене 4,2 миллиона рублей. Что касается других моделей, то лифтбек Uni-V у «серых» продавцов стоит порядка 2,75 миллиона рублей, а кроссовер CS85 — 3,3 миллиона.
Changan CS95
Фото: autohome.com.cn
Почти пятиметровый Changan CS95 оснащается безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 233 лошадиные силы (360 Нм крутящего момента), работающим в тандеме с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод полный.
Кросс-купе CS85 с 4,7-метровым кузовом, похожее по форм-фактору на Geely Tugella, на родине в КНР предлагают с двумя двигателями. Первый — это наддувный мотор 1.5 мощностью 188 сил (300 Нм) с семидиапазонным «роботом», второй — двухлитровый 233-сильный агрегат (360 Нм), сочетающийся с восьмиступенчатым автоматом.
Changan Uni-V недавно сертифицировали для нашего рынка: лифтбек приедет с единственной 1,5-литровой «турбочетверкой», семиступенчатой коробкой передач и передним приводом. Отдача мотора — 181 сила и 300 Нм. В Китае Uni-V также продают с двухлитровым мотором на 233 сил, как у CS85, но в сертификационном документе до России такого варианта нет.