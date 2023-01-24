Какие новинки Changan привезет в Россию в 2023 году

Новые модели китайской марки дебютируют на нашем рынке в первой половине года

Многие производители покинули рынок РФ в 2022 году, оставив россиян без официальных премьер. Новинки теперь представляют только отечественные и китайские бренды, которые наращивают объемы продаж в отсутствии конкурентов. Changan, к примеру, в нынешнем году собирается пополнить российский модельный ряд сразу тремя новыми автомобилями — Uni-V, CS85 и CS95. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки, они появятся на рынке в первой половине года.