Стартовали российские продажи пятиметрового кроссовера Changan

По итогам прошлого года экспортные продажи Changan выросли на 57 процентов, однако для российского офиса 2022 год был неудачным: из-за проблем с логистикой и дефицита продажи в нашей стране снизились на 56 процентов. По общему числу реализованных автомобилей Changan установил рекорд: по всему миру нашли покупателей 2,34 миллиона машин.