Стартовали российские продажи пятиметрового кроссовера ChanganКитайскую новинку предлагает один из московских дилеров
Стартовали российские продажи пятиметрового кроссовера Changan CS95. Новинка есть у одного из дилеров в Москве, цена — 4,2 миллиона рублей. За эти деньги предлагают семиместный автомобиль с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (233 силы, 360 Нм), 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В Китае кроссоверы Changan CS95 с четырьмя ведущими колёсами стоят от 187 900 до 213 900 юаней (эквивалент 1,90-2,17 миллиона рублей).
Changan CS95 выпускается с незначительными изменениями около шести лет, так что назвать кроссовер флагманом китайской марки можно только исходя из размеров. Оснащение богатое: есть 19-дюймовые легкосплавные диски, виртуальная приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и полностью светодиодная оптика.
Интерьер Changan CS95, autohome.com.cn
В декабре один из очевидцев сфотографировал Changan CS95 в России, но тогда журналисты предположили, что речь идёт о ввозе ограниченной партии машин в тестовом режиме. На официальные продажи устаревающей модели пока рассчитывать не приходится, ведь представительство делает ставку на самые современные Changan линейки Uni.
По итогам прошлого года экспортные продажи Changan выросли на 57 процентов, однако для российского офиса 2022 год был неудачным: из-за проблем с логистикой и дефицита продажи в нашей стране снизились на 56 процентов. По общему числу реализованных автомобилей Changan установил рекорд: по всему миру нашли покупателей 2,34 миллиона машин.