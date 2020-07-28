28 июля, 12:24

Кроссовер Changan CS35PLUS получил ряд обновлений в России

Модель продаётся на российском рынке с 2019 года

Changan CS35PLUS для России © Changan
Лиза Будрина
Китайская компания Changan обновила кроссовер CS35PLUS, представленный на российском рынке. Модель получила ряд доработок, в том числе модернизированную акустическую систему и новую сенсорную панель управления мультимедийной системой.

Модель продаётся в России с августа 2019 года и остаётся бестселлером марки. Так, за первую половину 2020 года дилеры продали 2,2 тысячи новых автомобилей, 1,2 тысячи из которых это CS35PLUS. Спустя год после выхода на рынок кроссовер обновился по трём пунктам. Во-первых, появилась новая панель управления мультимедийной системой для пассажира переднего ряда, во-вторых доработанная акустическая система Hi-End с четырьмя либо шестью динамиками, в зависимости от уровня оснащения. В-третьих, дверные ручки CS35PLUS теперь окрашены в цвет кузова и дополнены хромированной отделкой.

Панель управления мультимедийной системой для пассажира

Кроссовер доступен в России со 128-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом».

В зависимости от комплектации модель может быть оснащена системой Start/Stop, климат-контролем с функцией ионизации, круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками парковки, электрическим люком и 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. В числе преимуществ кроссовера в Changan называют оцинкованый кузов.