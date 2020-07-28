Кроссовер Changan CS35PLUS получил ряд обновлений в России

Модель продаётся в России с августа 2019 года и остаётся бестселлером марки. Так, за первую половину 2020 года дилеры продали 2,2 тысячи новых автомобилей, 1,2 тысячи из которых – это CS35PLUS. Спустя год после выхода на рынок кроссовер обновился по трём пунктам. Во-первых, появилась новая панель управления мультимедийной системой для пассажира переднего ряда, во-вторых – доработанная акустическая система Hi-End с четырьмя либо шестью динамиками, в зависимости от уровня оснащения. В-третьих, дверные ручки CS35PLUS теперь окрашены в цвет кузова и дополнены хромированной отделкой.