Кроссовер Changan CS35PLUS получил ряд обновлений в России

Модель продаётся в России с августа 2019 года и остаётся бестселлером марки. Так, за первую половину 2020 года дилеры продали 2,2 тысячи новых автомобилей, 1,2 тысячи из которых – это CS35PLUS. Спустя год после выхода на рынок кроссовер обновился по трём пунктам. Во-первых, появилась новая панель управления мультимедийной системой для пассажира переднего ряда, во-вторых – доработанная акустическая система Hi-End с четырьмя либо шестью динамиками, в зависимости от уровня оснащения. В-третьих, дверные ручки CS35PLUS теперь окрашены в цвет кузова и дополнены хромированной отделкой.
Кроссовер доступен в России со 128-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом».
В зависимости от комплектации модель может быть оснащена системой Start/Stop, климат-контролем с функцией ионизации, круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками парковки, электрическим люком и 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. В числе преимуществ кроссовера в Changan называют оцинкованый кузов.