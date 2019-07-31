В России появится китайский кроссовер за миллион рублей

CS35 Plus представляет собой второе поколение одноименного кроссовера, который продавался в стране пять лет назад. Тогда модель популярностью не пользовалась: первое поколение разошлось тиражом всего в пять тысяч экземпляров, после чего Changan принял решение о модернизации модели.
Сменивший поколение кроссовер достигает в длину 4335 миллиметров, в ширину – 1825 миллиметров, а в высоту 1660 миллиметров. Для сравнения, параметры Renault Kaptur – 4333, 1813 и 1613 миллиметров соответственно. CS35 Plus появится на стране в единственной модификации со 128-сильным двигателем объемом 1,6 литра в сочетании с шестидиапазонным «автоматом» от фирмы Aisin.
В списке доступного для кроссовера оборудования указаны система Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, электрический люк и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. В числе преимуществ автомобиля в компании называют оцинкованый кузов.
На сегодняшний день бренда Changan представлен в России двумя кроссоверами: переднеприводным CS36 стоимостью 869 900 рублей и CS75 за 1 389 900 рублей. Последний доступен как с передним, так и с полным приводом.