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9:53

В России появится китайский кроссовер за миллион рублей

Новинка Changan CS35 Plus будет конкурировать с Renault Kaptur или Hyundai Creta

Компания Changan объявила цены на модель CS35 Plus, продажи которой стартуют на российском рынке 5 августа. Автомобиль с безальтернативным бензиновым 1,6-литровым мотором будет стоить от 969 900 рублей.

CS35 Plus представляет собой второе поколение одноименного кроссовера, который продавался в стране пять лет назад. Тогда модель популярностью не пользовалась: первое поколение разошлось тиражом всего в пять тысяч экземпляров, после чего Changan принял решение о модернизации модели.

Сменивший поколение кроссовер достигает в длину 4335 миллиметров, в ширину 1825 миллиметров, а в высоту 1660 миллиметров. Для сравнения, параметры Renault Kaptur – 4333, 1813 и 1613 миллиметров соответственно. CS35 Plus появится на стране в единственной модификации со 128-сильным двигателем объемом 1,6 литра в сочетании с шестидиапазонным «автоматом» от фирмы Aisin.

В списке доступного для кроссовера оборудования указаны система Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, электрический люк и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. В числе преимуществ автомобиля в компании называют оцинкованый кузов.

На сегодняшний день бренда Changan представлен в России двумя кроссоверами: переднеприводным CS36 стоимостью 869 900 рублей и CS75 за 1 389 900 рублей. Последний доступен как с передним, так и с полным приводом.