В России появится китайский кроссовер за миллион рублей

CS35 Plus представляет собой второе поколение одноименного кроссовера, который продавался в стране пять лет назад. Тогда модель популярностью не пользовалась: первое поколение разошлось тиражом всего в пять тысяч экземпляров, после чего Changan принял решение о модернизации модели.