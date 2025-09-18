Changan готовит для России новый CS75 Plus. Сертификация началась

Старт продаж ожидается ближе к концу года

Changan сертифицирует для российского рынка новый CS75 Plus. Кроссовер четвертой генерации официально обещали привезти в Россию в этом году, и теперь стало известно, что процесс сертификации запущен. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Кроссовер предложат с двумя двигателями на выбор, полным приводом и кластером с тремя экранами в салоне.