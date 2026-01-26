Changan CS75 Plus установил мировой рекорд, прыгнув на 21 метр с ледяной рампы

Подробности прыжка не раскрываются, но предполагается, что акция прошла в Китае. В России кроссовер Changan CS75 Plus (четвёртое поколение) продаётся с конца 2025 года. Он оснащён турбомотором 2.0 мощностью 235 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость модели после январского подорожания составляет от 4,19 до 4,34 млн рублей.

До этого мировой рекорд на 24-часовом марафоне установил электрокар Xiaomi SU7, преодолев 4264 км. Предыдущее достижение принадлежало седану Xpeng P7 (3961 км).

Ранее сообщалось, что в РФ продают Chevrolet Niva с двигателем Toyota.