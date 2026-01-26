В России продают Chevrolet Niva с двигателем Toyota

«Машина в идеальном состоянии, вложений не требует. Осмотр свердловский тракт», – говорится в публикации.

Согласно описанию, вместо штатного 1,7-литрового мотора под капотом установлен 16-клапанный двигатель Toyota серии 3S объёмом 2,0 литра. На одной из фотографий в объявлении стоит маркировка 3S-FE, но точная версия агрегата в тексте не указана. Продавец утверждает, что кузов сохранил родную краску без следов коррозии, а родной двигатель идёт в комплекте.

В то же время в объявлении ничего не сказано о юридическом оформлении замены двигателя. Отсутствие документов на переделку может создать серьёзные сложности при регистрации автомобиля.

