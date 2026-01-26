Опубликовано 26 января 2026, 09:151 мин.
В России продают Chevrolet Niva с двигателем Toyota
В Челябинске продают нестандартный Chevrolet Niva с двигателем Toyota 3S. На российской рынке объявлений выставлен на продажу внедорожник Chevrolet Niva, оснащенный двигателем от Toyota, за 550 тысяч рублей. Объявление о продаже расположено на сайте Drom.ru.
© Drom.ru
«Машина в идеальном состоянии, вложений не требует. Осмотр свердловский тракт», – говорится в публикации.
Согласно описанию, вместо штатного 1,7-литрового мотора под капотом установлен 16-клапанный двигатель Toyota серии 3S объёмом 2,0 литра. На одной из фотографий в объявлении стоит маркировка 3S-FE, но точная версия агрегата в тексте не указана. Продавец утверждает, что кузов сохранил родную краску без следов коррозии, а родной двигатель идёт в комплекте.
В то же время в объявлении ничего не сказано о юридическом оформлении замены двигателя. Отсутствие документов на переделку может создать серьёзные сложности при регистрации автомобиля.
Источник:Drom.ru
Автор:Арина Лысенко