У Changan появится недорогой 7-местный кроссовер с «механикой»

Changan уже сертифицировал CS75 Pro, и от исходника кроссовер отличается дизайном в фирменном стиле. По сравнению со знакомым россиянам Changan CS75 Plus третьего поколения разница в габаритах невелика: например, длина увеличена всего на три сантиметра. Но салон другой: будет доступна компоновка 2+3+2 с третьим рядом кресел.