Changan пополнит модельный ряд в России тремя новинками в 2026 году

Первым станет Changan CS35 Max — модель, превосходящая по габаритам нынешний CS35 Plus. Его длина составляет 4540 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1620 мм, а колесная база равна 2715 мм. На внутреннем китайском рынке этот автомобиль известен как X5 Plus, а в России ранее фигурировал под именем Volga K30, который так и не был запущен в серию. В российской линейке бренда CS35 Max займет промежуточное положение между CS35 Plus и более статусным Uni-S.

Второй новинкой станет кроссовер Uni-S нового поколения, который уже прошел сертификацию в России. Подтверждено, что его производство начнется весной на заводе «Автотор» в Калининградской области. Согласно предыдущей информации, модель будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным двигателем в паре с семиступенчатым роботизированным трансмиссией, а также будет доступна в полноприводной версии.

Третьей моделью является CS75 Pro. Процесс ее сертификации был инициирован ещё осенью прошлого года. При габаритах 4742×1870×1720 мм и колесной базе 2786 мм эта версия несколько крупнее продающегося в России CS75 Plus. В Китае CS75 Pro оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 188 л.с., работающим в паре с «роботом», и предлагается исключительно с передним приводом. Отличительной особенностью модели является наличие модификации с трехрядной компоновкой салона.

Ранее эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль.