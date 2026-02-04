Не дешевле: эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль

«Главный минус газобаллонного оборудования (ГБО) — его цена. Сейчас газ дешевле бензина в 2 раза, соответственно, чтобы окупить установку необходимо проехать на газу примерно 30 тыс. километров. Для кого-то это три месяца эксплуатации, а для кого-то – три года», — сказал Тимашов.

Техническая сторона вопроса также требует внимания. Установка массивного газового баллона неизбежно крадет полезное пространство в багажнике или уменьшает клиренс, если он монтируется под днищем, что напрямую влияет на геометрическую проходимость. Дополнительный вес в десятки килограмм увеличивает общую массу автомобиля, меняя его поведение на дороге, отметил собеседник.

Обслуживание и ремонт ГБО требуют узкоспециализированных сервисных центров, сеть которых не столь развита, как обычных СТО. Это может создать сложности в дальних поездках или при необходимости срочного ремонта. Если автомобиль новый и имеет дилерскую гарантию, то вопрос полноценной гарантии после установки ГБО остается открытым.

Еще один важный нюанс — влияние на характеристики двигателя. Даже современное ГБО последнего поколения может не давать мотору раскрыть весь его заводской потенциал. Речь идет о небольшой, но ощутимой потере в мощности на высоких оборотах и, что важнее, – о возможном влиянии на долговечность и ресурс высокофорсированных двигателей, добавил Тимашов.

Таким образом, решение об установке ГБО требует взвешенного и индивидуального подхода. Безусловная экономия на каждом литре топлива может обернуться скрытыми издержками: потерей в динамике и управляемости, сложностями с обслуживанием, рисками для гарантии и сомнениями в долгосрочном ресурсе двигателя.

