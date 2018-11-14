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18:34

Британцы запустят в серию электрический «Мустанг»

Компания Charge выпустит 499 экземпляров рестомода классического маслкара

Британская компания Charge Automotive выпустит ограниченную серию классических Ford Mustang с электрической силовой установкой. В основе рестомодов будет лежать официально лицензированный кузов фастбек или кабриолет. Общий тираж модели составит 499 экземпляров.

Поставщиком электромоторов и силовой электроники для машин станет фирма Arrival. Она известна по разработке электрических фургонов для курьерской службы United Parcel Service (UPS). Пиковая мощность установки составит 300 киловатт (408 лошадиных сил) и 1200 Нм крутящего момента. Питаться моторы будут от блока батарей емкостью 64 киловатт-часа, который поддерживает зарядку мощностью до 50 киловатт.

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Маслкар сможет разгоняться до «сотни» за 3,09 секунды. Запас хода составит 200 километров. На тизерном ролике видно, что машина получит подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, три режима работы управляющей электроники и переключаемый с заднего на полный привод. Управление основными функциями осуществляется через установленный в центре дисплей, как у Tesla.

Для предзаказа электрического «Мустанга» необходимо внести депозит в размере пяти тысяч фунтов стерлингов (435 тысяч рублей). Начальная цена машины составит 200 тысяч фунтов стерлингов (17,4 миллиона рублей) с запланированным началом поставок в сентябре следующего года.

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