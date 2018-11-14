Британцы запустят в серию электрический «Мустанг»

Маслкар сможет разгоняться до «сотни» за 3,09 секунды. Запас хода составит 200 километров. На тизерном ролике видно, что машина получит подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, три режима работы управляющей электроники и переключаемый с заднего на полный привод. Управление основными функциями осуществляется через установленный в центре дисплей, как у Tesla.