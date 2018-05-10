Курьерская служба UPS построит собственные электрофургоны

Компания United Parcel Service (UPS), специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, совместно с технологической фирмой Arrival работает над созданием парка электромобилей для курьерской службы. По предварительной информации, первые 35 транспортных средств начнут использовать в Париже и Лондоне до конца текущего года.

Компании пока не раскрывают всех технических деталей. Известно лишь, что кузов фургона будет выполнен из легкого композита, а на одной зарядке он сможет проезжать до 240 километров. Помимо этого, подчеркивается, что Arrival — первый производитель в Европе, который занимается постройкой электрических машин по спецификации UPS.

Курьерские электрофургоны будут оснащаться расширенным набором электронных помощников, которые «повысят безопасность и снизят утомляемость водителей». Вероятно, речь идет о каком-либо варианте полуавтономного управления.

В декабре прошлого года UPS разместила крупнейший заказ на электрические грузовики Tesla. Компания заказала 125 машин, каждая из которых стоит минимум 150 тысяч долларов.