Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat

Визуальные приметы Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition сводятся к двум вариантам окраски кузова — черному Pitch Black и белому White Knuckle — с обязательной матовой черной полосой с красной окантовкой по центру, черненым эмблемам, матовому спойлер на крышке багажника, 20-дюймовым колесам от Challenger R/T Scat Pack с насечками, не допускающими проскальзывание покрышек при высоких нагрузках. Кроме того, спецверсию выдают тормоза Brembo с выкрашенными в оттенок красного Octane Red суппортами.