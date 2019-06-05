Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat

Визуальные приметы Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition сводятся к двум вариантам окраски кузова — черному Pitch Black и белому White Knuckle — с обязательной матовой черной полосой с красной окантовкой по центру, черненым эмблемам, матовому спойлер на крышке багажника, 20-дюймовым колесам от Challenger R/T Scat Pack с насечками, не допускающими проскальзывание покрышек при высоких нагрузках. Кроме того, спецверсию выдают тормоза Brembo с выкрашенными в оттенок красного Octane Red суппортами.
В салоне — обивка с красной прострочкой, затемненная панель приборов, а также красные ремни безопасности, декоративные вставки с глянцевым черным покрытием и поверхности с текстурой матированного алюминия. Впервые на Charger устанавливаются спортивные кресла SRT Performance с узором «гусиные лапки», вышитым логотипом SRT Hellcat и контрастной прострочкой.
В движение Dodge Charger SRT Hellcat Octane Edition приводит 717-сильный двигатель HEMI V8 (881 Нм момента) рабочим объемом 6,2 литра. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С прошлого года седан комплектуется прежде доступными только Challenger SRT Demon охладителем нагнетателя After-Run Chiller, а также функцией Torque Reserve, которая повышает давление в компрессоре и создаёт запас крутящего момента при разгоне с места.