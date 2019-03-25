Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:40

Dodge сделал очень широкий Charger

На рынок widebody-модификация должна выйти уже в этом году

Компания Dodge представила прототип седана Charger с widebody-обвесом. Презентация дизайн-проекта состоялась на ежегодном мероприятии Spring Fest, организованном заводским ателье Mopar. От обычного Charger новинка отличается внешностью и аэродинамическим обвесом.
Загрузка...

Концепт Dodge Charger Widebody построен на базе 717-сильной модификации SRT Hellcat. При этом у седана изменена передняя и задняя часть кузова, установлены расширенные колесные арки и задний спойлер. По предварительной информации, прототип станет серийным уже в этом году. Набор дооснащения предложат для версий R/T Scat Pack и SRT Hellcat.

Обычный Dodge Charger SRT Hellcat комплектуется компрессорной «восьмеркой» объемом 6,2 литра. С нуля до «сотни» седан разгоняется за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 328 километров в час. Однако как и модификация Challenger SRT Hellcat Widebody «расширенный» Charger может оказаться быстрее базовой машины.

В стандартнее оснащение маслкара входит лонч-контроль, функция Line Lock, блокирующая контур передних тормозов при бернаутах, и ранее доступные только «Демону» охладитель нагнетателя After-Run Chiller, а также функция Torque Reserve, создающая запас крутящего момента при разгоне с места.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...