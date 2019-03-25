Dodge сделал очень широкий Charger

Концепт Dodge Charger Widebody построен на базе 717-сильной модификации SRT Hellcat. При этом у седана изменена передняя и задняя часть кузова, установлены расширенные колесные арки и задний спойлер. По предварительной информации, прототип станет серийным уже в этом году. Набор дооснащения предложат для версий R/T Scat Pack и SRT Hellcat.
Обычный Dodge Charger SRT Hellcat комплектуется компрессорной «восьмеркой» объемом 6,2 литра. С нуля до «сотни» седан разгоняется за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 328 километров в час. Однако как и модификация Challenger SRT Hellcat Widebody «расширенный» Charger может оказаться быстрее базовой машины.
В стандартнее оснащение маслкара входит лонч-контроль, функция Line Lock, блокирующая контур передних тормозов при бернаутах, и ранее доступные только «Демону» охладитель нагнетателя After-Run Chiller, а также функция Torque Reserve, создающая запас крутящего момента при разгоне с места.