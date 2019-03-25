Dodge сделал очень широкий Charger

Концепт Dodge Charger Widebody построен на базе 717-сильной модификации SRT Hellcat. При этом у седана изменена передняя и задняя часть кузова, установлены расширенные колесные арки и задний спойлер. По предварительной информации, прототип станет серийным уже в этом году. Набор дооснащения предложат для версий R/T Scat Pack и SRT Hellcat.