49-летний Dodge Charger Брюса Уиллиса и Джей Кея пустят с молотка

Аукционный дом Silverstone пустит с молотка купе Dodge Charger образца 1969 года. Автомобиль, ранее принадлежавший актеру Брюсу Уиллису и солисту группы Jamiroquai Джей Кею, практически идентичен машине из фильма «Буллит» со Стивом Маккуином в главной роли. Ориентировочная цена купе — 50-60 тысяч фунтов стрелингов (4-4,8 миллиона рублей).

Выставленный на продажу Dodge Charger был подарен Уиллису первой женой — Деми Мур. Восемь лет назад автомобиль купил Джей Кей и перевез его в США. Там же Charger получил ряд доработок: в частности, новый интерьер, особый модифицированный двигатель и выхлопную систему.

Под капотом «Чарджера» установлен 8,2-литровый двигатель V8. Отдача агрегата не сообщается. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической трансмиссией. На его установку и модернизацию Джей Кей постратил 24 000 фунтов стерлингов (два миллиона рублей).

Фильм «Буллитт» известен в основном сценой погони, которую признали лучшей в истории кино. В ней участвовали Ford Mustang и Dodge Charger с немного модифицированными двигателями и усиленной подвеской. Сцену продолжительностью 9 минут 42 секунды снимали три недели, а машины во время съемок разгонялись до 175 километров в час.

Весной прошлого года другой автомобиль из фильма «Буллитт» — Ford Mustang 1968 года — нашли на свалке в мексиканской пустыне. Нынешний владелец машины — Хьюго Санчез — первоначально планировал сделать из нее реплику «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд», но узнав историю автомобиля, передумал и решил восстановить Mustang до оригинального состояния.