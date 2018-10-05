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18:00

Гоночную «Ниву» не смогли продать за 6 миллионов рублей. Цена упала в 16 раз

Внедорожник, участвовавший в «Дакар», продали на аукционе Sotheby’s

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© Фото RM Sotheby's
Внедорожник Lada Niva, в конце 1970-х участвовавший в ралли-рейде «Париж-Дакар», на аукционе Sotheby’s продали почти в 16 раз дешевле изначально запланированной цены – за 4,6 тысячи фунтов стерлингов (около 400,6 тысячи рублей по текущему курсу). Организаторы торгов предполагали выручить за машину около 50-75 тысяч фунтов (4,3-6,5 миллиона рублей).

Для гонки «Ниву» облегчили, установили каркас безопасности, пластиковые капот и двери, увеличенный бензобак, дополнительную защиту бамперов и светотехнику, а также усиленную подвеску. На автомобиле вместе со своим сыном выступал британец Франсуа Джинсон, однако доехать до финиша не смог. При этом в 1979-м в «Дакаре» выступало несколько десятков «Нив», и одна из них даже смогла подняться на подиум.

Гоночная «Нива» хранилась в семье Джинсона до 2009 в оригинальном состоянии. Позднее машину выкупили. Сейчас она находится в крайне плохом состоянии. Аутентичность автомобиля подтверждена исторической хроникой гонки, заметками и фотографиями.

В прошлом году на продажу была выставлена 37-летняя «Нива» почти без пробега. Автомобиль оценили в пять миллионов рублей.

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