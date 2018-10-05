Гоночную «Ниву» не смогли продать за 6 миллионов рублей. Цена упала в 16 раз

Для гонки «Ниву» облегчили, установили каркас безопасности, пластиковые капот и двери, увеличенный бензобак, дополнительную защиту бамперов и светотехнику, а также усиленную подвеску. На автомобиле вместе со своим сыном выступал британец Франсуа Джинсон, однако доехать до финиша не смог. При этом в 1979-м в «Дакаре» выступало несколько десятков «Нив», и одна из них даже смогла подняться на подиум.