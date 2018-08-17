«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 миллиона рублей

Из 170 участников ралли-рейда смогло финишировать лишь 59. Этой «Ниве» не повезло, гонку она не закончила. Всего в ралли приняло участие несколько десятков «Нив», и одна из них финишировала третьей.

Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невостановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец.