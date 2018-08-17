«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 миллиона рублей

В гонке «Париж-Дакар» на Niva под номером «167» выступал первый владелец — Франсуа Джинсон с сыном. Внедорожник облегчили, заменив капот и двери на пластиковые, установили на него топливный бак большего размера, дополнительную защиту бамперов, освещение и усиленную подвеску.
Из 170 участников ралли-рейда смогло финишировать лишь 59. Этой «Ниве» не повезло, гонку она не закончила. Всего в ралли приняло участие несколько десятков «Нив», и одна из них финишировала третьей.
Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невостановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец.
В декабре прошлого года ВАЗ-2121 с пробегом 10 тысяч километров выставили на продажу за 639 тысяч рублей. Машина 1979 года была окрашена в желтый цвет и оснащена 75-сильным двигателем объемом 1,6 литра.