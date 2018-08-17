Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17 августа 18:32

«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 миллиона рублей

Автомобиль принимал участие в гонке 1979 года, но не доехал до финиша

Поделиться

Аукционный дом Sotheby’s выставит на осенние торги в Лондоне внедорожник Lada Niva, принимавший участие в ралли-рейде «Париж-Дакар» 1979 года. Автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии, а его аутентичность подтверждена исторической хроникой гонки, заметками и фотографиями. Цена — 50-75 тысяч фунтов стерлингов (4,3-6,5 миллиона рублей).

В гонке «Париж-Дакар» на Niva под номером «167» выступал первый владелец — Франсуа Джинсон с сыном. Внедорожник облегчили, заменив капот и двери на пластиковые, установили на него топливный бак большего размера, дополнительную защиту бамперов, освещение и усиленную подвеску.

>
Reload
1 / 3

Из 170 участников ралли-рейда смогло финишировать лишь 59. Этой «Ниве» не повезло, гонку она не закончила. Всего в ралли приняло участие несколько десятков «Нив», и одна из них финишировала третьей.

Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невостановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец.

>
Reload
1 / 3

В декабре прошлого года ВАЗ-2121 с пробегом 10 тысяч километров выставили на продажу за 639 тысяч рублей. Машина 1979 года была окрашена в желтый цвет и оснащена 75-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...