Составлен список самых дешевых машин мира. В нем есть Lada

Среди моделей, выбранных изданием, оказались как машины из Китая и Индии, так и из Европы и США. Наиболее дорогим автомобилем в списке стал Mitsubishi Mirage стоимостью 14 990 долларов (1,1 миллиона рублей по текущему курсу). Составители отметили, что японский хэтчбек годится для неприхотливых водителей, которые рассматривают автомобиль исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б.
Седьмое место досталось двухместному Smart ForTwo – самому дешевому автомобилю Европы, за который просят от 14 650 долларов (1,1 миллиона рублей). Маленький заднеприводный хэтчбек, особенно удобный на узких европейских улицах, выпускается на заводе во Франции и продается в 46 странах мира.
На шестой строчке – Chevrolet Spark с ценником 14 400 долларов (1,09 миллиона рублей), который выпускался под маркой Daewoo прежде чем его купила General Motors в 2002 году. Несмотря на то, что Spark является самым доступным новым автомобилем на рынке США, он стоит в четыре раза дороже самой дешевой машины в Индии, отмечают в издании.
Фото: Mitsubishi
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Следующим в списке стал румынский Dacia Sandero – самая бюджетная модель, доступная в Великобритании по цене 8300 долларов (630,5 тысячи рублей). Автомобиль встал на конвейер в 2007 году и с тех пор сменил три поколения.
Четвертая строка досталась Lada Granta. Наиболее дешевая модель АвтоВАЗа с ценником от 510 900 рублей (6,7 тысячи долларов) долгое время остается бестселлером тольяттинского автогиганта. Как отмечают канадцы, Lada печально известна плохим качеством и низким уровнем безопасности, из-за которых постоянно становится героиней шуток и мемов в Сети.
Фото: Dacia
Третью строку занял единственный электрокар в рейтинге – Hong Guang Mini EV, занимающий второе место по популярности среди «зеленых» автомобилей в Китае после Tesla Model 3. Маленький автомобиль выпустили летом прошлого года, а к январю 2021 года он разошелся тиражом в 160 тысяч экземпляров. Стоимость – от 4400 долларов (334 тысячи рублей).
Maruti Suzuki Alto оказался на втором месте с ценником 4100 долларов (311 тысяч рублей). Четырехдверный хэтчбек является самым продаваемым и одним из самых дешевых автомобилей в Индии.
Наконец, самым доступным автомобилем стал специально разработанный для индийского рынка Renault Kwid, который продается с 2015 года. Его можно купить всего за 3900 долларов (296 тысяч рублей).