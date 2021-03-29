Составлен список самых дешевых машин мира. В нем есть Lada

Среди моделей, выбранных изданием, оказались как машины из Китая и Индии, так и из Европы и США. Наиболее дорогим автомобилем в списке стал Mitsubishi Mirage стоимостью 14 990 долларов (1,1 миллиона рублей по текущему курсу). Составители отметили, что японский хэтчбек годится для неприхотливых водителей, которые рассматривают автомобиль исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б.

Седьмое место досталось двухместному Smart ForTwo – самому дешевому автомобилю Европы, за который просят от 14 650 долларов (1,1 миллиона рублей). Маленький заднеприводный хэтчбек, особенно удобный на узких европейских улицах, выпускается на заводе во Франции и продается в 46 странах мира.

На шестой строчке – Chevrolet Spark с ценником 14 400 долларов (1,09 миллиона рублей), который выпускался под маркой Daewoo прежде чем его купила General Motors в 2002 году. Несмотря на то, что Spark является самым доступным новым автомобилем на рынке США, он стоит в четыре раза дороже самой дешевой машины в Индии, отмечают в издании.