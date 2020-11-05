Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей в России

Самая доступная модель в России по состоянию на начало ноября 2020 года – это Lada Granta в кузове седан. Автомобиль в базовой комплектации, оснащенный 87-сильным мотором 1.6 и «механикой», можно купить за 483,9 тысячи рублей – на сегодняшний день это единственная модель, которая стоит меньше полумиллиона рублей. На втором месте находится хэтчбек Granta (от 500,9 тысячи рублей), а замыкает тройку лидеров Granta в кузове лифтбек за 502,9 тысячи рублей.
На четвертой строчке рейтинга разместился универсал Granta (от 510,9 тысячи рублей), за ним следуют две модели марки Datsun, производство которых налажено на мощностях «АвтоВАЗа». Пятое место досталось седану Datsun on-DO с начальным ценником 531 тысяча рублей, а шестое – хэтчбеку Datsun mi-DO, который можно купить за 554 тысячи рублей.
wheelsage.org
Главные модели в истории Datsun
Известно, что сборка обеих моделей японского бренда завершится в конце 2020 года, по неподтверждённым пока данным это произойдёт 18 декабря. После этого дилеры распродадут остатки уже выпущенных машин и Datsun исчезнет с рынка. Соответственно, освободятся и места в рейтинге самых дешевых автомобилей.
На седьмом месте вновь модель Lada – это внедорожник 4x4, который стоит от 581,9 тысячи рублей за базовую трёхдверную версию. Модель комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы. Пятидверный вариант обойдётся чуть дороже — от 624,9 тысячи рублей, однако его «Российская газета» в список не включила.
Три последние строчки в рейтинге занимают универсал Lada Largus (от 645,9 тысячи рублей), хэтчбек Lada Xray (от 653,9 тысячи рублей) и седан Renault Logan (660 тысяч рублей).
Таким образом, в топ-10 самых дешевых моделей в России входят исключительно автомобили, которые выпускает «АвтоВАЗ» – к таковым относится и Logan, который сходит с конвейера тольяттинского завода.