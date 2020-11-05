Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей в России

Самая доступная модель в России по состоянию на начало ноября 2020 года – это Lada Granta в кузове седан. Автомобиль в базовой комплектации, оснащенный 87-сильным мотором 1.6 и «механикой», можно купить за 483,9 тысячи рублей – на сегодняшний день это единственная модель, которая стоит меньше полумиллиона рублей. На втором месте находится хэтчбек Granta (от 500,9 тысячи рублей), а замыкает тройку лидеров Granta в кузове лифтбек за 502,9 тысячи рублей.

На четвертой строчке рейтинга разместился универсал Granta (от 510,9 тысячи рублей), за ним следуют две модели марки Datsun, производство которых налажено на мощностях «АвтоВАЗа». Пятое место досталось седану Datsun on-DO с начальным ценником 531 тысяча рублей, а шестое – хэтчбеку Datsun mi-DO, который можно купить за 554 тысячи рублей.