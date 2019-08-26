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16:40

«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки

В США пользуются повышенным спросом машины, замешанные в дизельном скандале

На американском авторынке сложилась необычная ситуация: автомобили, ранее выкупленные у владельцев из-за дизельного скандала, оказались ходовым товаром, выяснила газета The New York Times. Журналисты опросили дилеров и узнали причины повышенного спроса на модели с моторами TDi.

По словам директора автосалона Vorderman Volkswagen Чада Пробста из штата Индиана, его менеджеры реализовали уже почти тысячу дизельных машин, а месячный объем продаж составляет 50-60 экземпляров. Причем покупатели целенаправленно прилетают за этими «Фольксвагенами» из других штатов и даже не смотрят на другие модели.

На сегодняшний день из 380 тысяч выкупленных автомобилей 310 тысяч уже нашли новых владельцев. Повышенный спрос обусловлен несколькими факторами. Это, во-первых, экономия топлива, во-вторых, гарантия на четыре года, которую правительство обязывало Volkswagen распространить на перепроданные автомобили, а в-третьих, отсутствие других дизельных автомобилей на рынке. Свою роль играет и невысокий ценник: например, Golf 2015 года с двигателем TDI можно приобрести за 11,5-12 тысяч долларов (758-791 тысяч рублей).

Вредные привычки: в чем суть скандала вокруг концерна Volkswagen

Суть дизельного скандала – «дизельгейта» заключалась в том, что Volkswagen применял мошенническую схему для прохождения экологических тестов. В результате этого на рынке оказались автомобили, у которых показатель вредных выбросов существенно превышал дозволенный. В США владельцам таких машин предложили выбор: продать их компании или отдать на бесплатный ремонт. Выкупленные автомобили складировали на пустующих стадионах и парковках, ремонтировали, а затем продавали на аукционах.

Источник: The New York Times