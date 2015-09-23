В чем суть скандала вокруг концерна Volkswagen

Вредные привычкиВ чем суть скандала вокруг концерна Volkswagen
Автомобильный мир, пожалуй, еще не видел такого грандиозного скандала: концерн Volkswagen уличили в намеренной фальсификации данных о токсичности дизельных двигателей. Эта история может обернуться для концерна рекордным штрафом, многомиллионным отзывом машин, потерей репутации и отставкой его руководителя.
Автомобильный мир, пожалуй, еще не видел такого грандиозного скандала: концерн Volkswagen уличили в намеренной фальсификации данных о токсичности дизельных двигателей. Эта история может обернуться для концерна рекордным штрафом, многомиллионным отзывом машин, потерей репутации и отставкой его руководителя. «Мотор» разбирается в событиях вокруг Volkswagen, которые развиваются со стремительностью снежной лавины.
Что случилось?
В пятницу, 18 сентября, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выступило с заявлением, что концерн Volkswagen преднамеренно и в десятки раз занижал данные о количестве вредных выбросов своих дизельных машин. Под подозрение попали «Джетты», «Гольфы», «Пассаты» и семейство Audi A3, оснащенные двухлитровыми турбодизелями (моторы серии EA 189).
Начиная с 2008 года, только в США было продано около полумиллиона таких автомобилей, за каждый из которых немцев могут обязать заплатить штраф в размере 37,5 тысячи долларов. При таком раскладе, общая сумма взысканий может составить 18 миллиардов долларов. Что почти в 17 раз больше предыдущего рекордного штрафа, который в США заплатила «Тойота» за сокрытие неисправностей, связанных с залипающими из-за дефектных ковриков педалями акселератора.
В чем виноват Volkswagen?
Представители EPA заявили, что концерн Volkswagen интегрировал некое «обманное устройство» в систему управления двигателем. Другими словами, специалисты автопроизводителя применили специальный программный алгоритм, переводящий моторы в особый «чистый» цикл на время подключения измерительного оборудования.
Эта особая программа следит за рядом показателей, определяя, едет ли машина по дороге или находится на стенде. Например, в лаборатории. Электроника анализирует данные о положении рулевого колеса, динамике автомобиля, длительности работы силовой установки, а также контролирует изменение атмосферного давления.
Американские экологи утверждают, что при лабораторных тестах уровень выброса окиси азота полностью соответствует действующим в США нормам. Однако дополнительный анализ показал, что во время обычной эксплуатации автомобили выбрасывают в атмосферу в 10-40 раз больше вредных веществ, чем зафиксировано в лабораторных тестах. А это означает, что машины, ездящие по дорогам, могут оказаться не такими безвредными в плане экологии, как обещают рекламные проспекты.
Насколько все серьезно?
Очень серьезно. Концерн Volkswagen уже обвинили в обмане правительства США и собственных клиентов, а также в создании угрозы здоровью американцев. Ситуация усугубляется тем, что это не просто техническая недоработка или сбой настроек двигателя, а преднамеренное искажение данных путем применения «мошеннического оборудования».
Вслед за заявлением EPA, уголовное дело против «Фольксвагена» по факту преднамеренного занижения сведений о количестве вредных выбросов завело министерство юстиции США. С просьбой осуществить серьезную проверку трех моделей VW выступило министерство защиты окружающей среды Южной Кореи, а французские власти ратуют за проведение масштабного расследования на уровне Евросоюза.
Не остается в стороне и сам концерн Volkswagen. Немецкие СМИ уже сообщили, что в среду, 23 сентября, попечительский совет VW проведет внеплановое заседание, на котором (возможно) будет принято решение об отставке главы «Фольксвагена» Мартина Винтеркорна. По данным берлинской газеты Der Tagesspiegel, его место займет нынешний руководитель Porsche Маттиас Мюллер, о чем будет официально объявлено в пятницу. Впрочем, представители концерна незамедлительно опровергли эту информацию.
Мартин Винтеркорн, недавно выигравший борьбу за власть в концерне VW с Фердинандом Пихом, внезапно сам оказался под угрозой увольнения
Тем не менее, министр экономики земли Нижняя Саксония (земля владеет пятой частью активов «Фольксвагена») Олаф Лис пообещал, что сразу же после внутреннего разбирательства незамедлительно последуют «персональные дисциплинарные меры».
Концерн Volkswagen уже выступил с заявлением, что всего было выпущено около 11 миллионов машин, у которых могут быть «потенциальные расхождения в данных о количестве вредных выбросов при тестах и эксплуатации». Агентство Bloomberg пишет, что концерн зарезервировал 6,5 миллиарда евро для устранения данной проблемы.
Между тем, рынок отреагировал на разгорающийся скандал незамедлительно. За последние два дня акции немецкого производителя упали на 38 процентов, а текущая рыночная цена «Фольксвагена» снизилась на 25 миллиардов евро.
UPD: В среду вечером, 23 сентября, Мартин Винтеркорн ушел в отставку.
Неужели Volkswagen один такой плохой?
Конечно, нет. Только за последние несколько лет американцы инициировали ряд крупных разбирательств, связанных с сокрытием дефектов автопроизводителями. Например, в конце 2013 года компании Hyundai и Kia согласились выплатить своим клиентам 395 миллионов долларов за фальсификацию данных о расходе топлива своих машин. Расследование EPA показало, что 13 южнокорейских моделей тратят больше топлива (до полутора литров на сто километров пробега), чем значится в официальных документах производителей.
В мае 2015 года американский Минюст обвинил General Motors в преднамеренном отказе от проведения сервисной кампании в отношении машин с дефектными замками зажигания, неисправность которых способна отключить подушки безопасности. На концерн может быть возложена ответственность за гибель более ста человек. Кроме того, GM грозит взыскание, значительно превышающее штраф в 1,2 миллиарда долларов, который выплатила «Тойота».
Наконец, летом этого года Национальная администрация дорожного движения США (NHTSA) заставила альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) предоставить почти 200 тысячам клиентов возможность «сдать» свои машины по рыночной цене дилерам из-за обнаруженных в них дефектов. Ранее, в 2013 году, производитель отзывал пикапы и внедорожники, чтобы устранить неполадки в подвеске, однако дефект так и не был исправлен. В итоге, расходы на урегулирование проблем, связанных с различными отзывами около 11 миллионов машин, может обойтись FCA в несколько миллиардов долларов. Однако на фоне скандала с концерном Volkswagen даже эта сумма может показаться ничтожной.