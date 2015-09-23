В чем суть скандала вокруг концерна Volkswagen

Автомобильный мир, пожалуй, еще не видел такого грандиозного скандала: концерн Volkswagen уличили в намеренной фальсификации данных о токсичности дизельных двигателей. Эта история может обернуться для концерна рекордным штрафом, многомиллионным отзывом машин, потерей репутации и отставкой его руководителя. «Мотор» разбирается в событиях вокруг Volkswagen, которые развиваются со стремительностью снежной лавины.

Что случилось?

В пятницу, 18 сентября, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выступило с заявлением, что концерн Volkswagen преднамеренно и в десятки раз занижал данные о количестве вредных выбросов своих дизельных машин. Под подозрение попали «Джетты», «Гольфы», «Пассаты» и семейство Audi A3, оснащенные двухлитровыми турбодизелями (моторы серии EA 189).

Начиная с 2008 года, только в США было продано около полумиллиона таких автомобилей, за каждый из которых немцев могут обязать заплатить штраф в размере 37,5 тысячи долларов. При таком раскладе, общая сумма взысканий может составить 18 миллиардов долларов. Что почти в 17 раз больше предыдущего рекордного штрафа, который в США заплатила «Тойота» за сокрытие неисправностей, связанных с залипающими из-за дефектных ковриков педалями акселератора.

В чем виноват Volkswagen?

Представители EPA заявили, что концерн Volkswagen интегрировал некое «обманное устройство» в систему управления двигателем. Другими словами, специалисты автопроизводителя применили специальный программный алгоритм, переводящий моторы в особый «чистый» цикл на время подключения измерительного оборудования.

Эта особая программа следит за рядом показателей, определяя, едет ли машина по дороге или находится на стенде. Например, в лаборатории. Электроника анализирует данные о положении рулевого колеса, динамике автомобиля, длительности работы силовой установки, а также контролирует изменение атмосферного давления.

Американские экологи утверждают, что при лабораторных тестах уровень выброса окиси азота полностью соответствует действующим в США нормам. Однако дополнительный анализ показал, что во время обычной эксплуатации автомобили выбрасывают в атмосферу в 10-40 раз больше вредных веществ, чем зафиксировано в лабораторных тестах. А это означает, что машины, ездящие по дорогам, могут оказаться не такими безвредными в плане экологии, как обещают рекламные проспекты.